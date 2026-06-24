Уже не повод для гордости: Крым становится для РФ катастрофой, – The Economist

Россияне не в состоянии защитить Крым, с которого и начали войну 12 лет назад.

Россиянам становится все сложнее поддерживать иллюзию мирной жизни в оккупированном Крыму на фоне регулярных украинских ударов по военной и транспортной инфраструктуре полуострова. Как пишет The Economist, атаки беспилотников приводят к перебоям с поставками товаров, отключениям электроэнергии и ограничениям на продажу топлива, а среди местных жителей растет ощущение уязвимости и изнеможения от войны.

Авторы публикации отмечают, что большая часть Крыма в настоящее время превратилась в зону боевых действий. Исключением остается Ялта, защищенная горами и лишенная значимых военных объектов. В то же время в других районах регулярно подвергаются ударам воинские части, железнодорожные узлы, энергетические объекты и другая инфраструктура.

В ночь на 20 июня украинские беспилотники повредили линии электропередач, атаковали нефтяной терминал в Керчи и нанесли удар по пароме, перевозившему грузы. После серии подобных атак паромное сообщение было приостановлено. Это стало серьёзным ударом по логистике полуострова, который всё больше зависит от сухопутного коридора через оккупированные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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На фоне проблем со снабжением участились отключения электроэнергии. 21 июня руководство оккупированного Крыма объявило о временном прекращении продажи топлива на автозаправках. Аналогичные ограничения были введены и в Севастополе.

Эксперты отмечают, что Крым имеет особое значение для России как военная база и символ российской мощи после аннексии 2014 года. Именно поэтому нынешние удары имеют не только военный, но и политический эффект. Несмотря на это, российские власти и государственные СМИ в основном избегают публичного обсуждения последних атак.

Зато местные жители всё чаще говорят о потере доверия к способности государства обеспечить безопасность. Одна из жительниц, крымская татарка, рассказала журналистам о реакции своего 14-летнего сына на постоянные обстрелы. По её словам, мальчик хочет уехать из Крыма, однако семья не планирует покидать полуостров. "Это наша единственная родина", – сказала женщина.

Как отмечается в публикации, если раньше часть населения связывала с аннексией надежды на экономическое развитие, то теперь настроения изменились.

"Люди больше не видят никаких перспектив на будущее", – признался житель Севастополя Николай Честяков. По его словам, состоятельные крымчане пытаются покупать недвижимость в других регионах России и вывозить туда свои семьи.

Как отмечает автор публикации, среди населения преобладают усталость и стремление к нормальной жизни.

"Нам не нужны никакие грандиозные амбиции, нам не нужен кто-то, кто пытается что-то улучшить. Мы просто хотим, чтобы солнце восходило по утрам, чтобы туристы приезжали летом. Мы так устали от всего остального", – сказала Татьяна, экскурсовод в Феодосии.

Ситуация в Крыму: последние новости

Как писал УНИАН, уничтожение моста через Северо-Крымский канал существенно затруднило логистическое обеспечение российских войск, которые активно использовали это направление для перевозки техники и материалов.

Эксперт Вадим Кушников подчеркнул, что это сократит поставки военных грузов и горюче-смазочных материалов, способствуя изоляции региона. В то же время Крымский мост остается важным логистическим путем для врага, поэтому он и в дальнейшем является приоритетной целью для ударов.

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