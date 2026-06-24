Крым остался без топлива, в Севастополе ночью царит темнота: как блокада меняет жизнь полуострова, – BBC

Приобрести топливо на полуострове для личных нужд стало невозможно.

Во временно оккупированном Крыму фиксируются перебои с электроснабжением, которые усугубляют и без того существующий дефицит топлива. Это происходит на фоне усиления усилий Украины по изоляции полуострова и осложнению российских логистических маршрутов поставок, пишет BBC.

После того как назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке всех продаж топлива на автозаправочных станциях, топливо на полуострове в основном направляется на нужды государственных служб.

В Севастополе, крупнейшем городе полуострова, оккупационные власти пошли еще дальше: общественный транспорт, магазины и кафе работают только днем, а уличное освещение ночью отключают.

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Аксенов также распорядился закрыть детские летние лагеря, пользующиеся большой популярностью среди россиян. Некоторые поезда, следовавшие с детьми в лагерь "Артек" на южном побережье, были остановлены на полпути.

Еще до прекращения продаж топлива жители сообщали о его значительном подорожании. После ухудшения ситуации с топливом люди начали опустошать полки магазинов. В частности, сообщалось о проблемах с сахаром.

Кампания против ключевых мостов

В Крыму острая нехватка топлива, как пишет BBC, еще больше усугубилась из-за того, что Киев активизировал кампанию против ключевых мостов, соединяющих полуостров с другими временно оккупированными территориями.

С помощью спутниковых снимков и видеозаписей с дронов, опубликованных украинскими военными, команда BBC Verify идентифицировала как минимум шесть сооружений, которые стали целями украинских войск в июне.

Спутниковые снимки показывают, что Россия установила временные понтонные переправы, что привело к пробкам при движении грузовиков. Эти скопления транспортных средств, в свою очередь, становились целями украинских ударов, что подтверждают видеозаписи с дронов.

Магистрали под прицелом

После того как в 2022 году Украина нанесла удар по Крымскому мосту, автомагистраль М14 на оккупированной территории юга Украины стала главным маршрутом поставки топлива на полуостров.

Киеву удалось затруднить поставки благодаря использованию дронов средней дальности, способных поражать цели на расстоянии до 200 км от линии фронта.

В BBC отметили, что в течение последних месяцев Украина всё больше ориентировалась и на другие логистические маршруты, в частности на автомагистраль, пролегающую к северу от Мариуполя до восточного города Донецка, а также на ключевые транспортные коридоры в Луганске и вокруг него.

Это привело к распространению топливного кризиса на оккупированные Россией территории на востоке Украины, которые ранее испытывали нехватку воды вследствие разрушения водопровода с реки Северский Донец во время российского наступления в 2022 году.

Хотя российские маршруты поставок в Крым становятся всё более опасными и дорогостоящими, они по-прежнему не перекрыты полностью, пишет BBC. В то же время, как отмечают аналитики, удары Украины по ключевым мостам могут иметь более долгосрочный эффект, чем атаки на автомобильные маршруты.

Подробнее об ударах по Крыму

Ранее УНИАН сообщал, что дроны нанесли удары по двум аэродромам в Крыму. Как сообщили в СБУ, в результате спецоперации на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Также появились спутниковые снимки удара по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал. В Силах специальных операций отметили, что железнодорожный мост был "стратегической военно-логистической артерией оккупантов".

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