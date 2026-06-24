Большинство направляет вентилятор на себя, а в жару эффективнее совсем иначе

Когда вентилятор направлен на человека в комнате, он может работать часами, но ощутимой прохлады не будет.

Простые вентиляторы могут очень хорошо помочь охладить комнату во время летней жары. При этом многие по привычке ставят их поближе к себе и направляют в свою стороны, думая что обдув потоком воздуха - это максимум, на что способен прибор. Однако, пишет журнал Homes and Gardens, стоит попробовать и совсем необычный способ.

Когда вентилятор направлен на человека в комнате, он может работать часами, но ощутимой прохлады не будет. От этого многие в них разочаровываются, предпочитая устанавливать кондиционеры. Но для правильной работы с вентилятором стоит понять принцип его работы. Вентиляторы не охлаждают воздух, как кондиционеры. Они только перемешивают его, помогая телу быстрее отдавать тепло.

Но можно более разумно использовать вентилятор. Главное - не направить поток воздуха от входа в центр комнаты. Таким образом будет постоянно перемешиваться весь нагретый воздух в этом помещении, а прохладе попросту неоткуда будет взяться.

Видео дня

Поэтому рано утром или вечером стоит поступить наоборот, и поставить вентилятор возле открытого окна, направив его на улицу. Это удивительно эффективный способ быстро охладить комнату. При этом будет лучше создать сильный поток, отодвинув вентилятор от окна примерно на метр.

Такой метод особенно хорошо для квартир, окна которых выходят на две стороны дома. И при этом, чем выше разница температур снаружи и внутри, тем быстрее вы ощутите эффект. Но важно учитывать, что когда солнце нагрело улицы, то окна пора закрывать, потому что в квартире еще будет прохладно.

Летом часто можно заметить, что хотя во дворе уже свежо, в доме еще может быть душно. Это связано с тем, что бетон, мебель и даже текстиль удерживают накопленное тепло. Именно поэтому на улице может быть прохладно, но в доме все равно будет душно. В такой ситуации именно вентилятора поможет быстрее удалить нагретый воздух, а более прохладный наружный воздух займет его место.

Старый трюк

Также отлично работает "бабушкин" метод, когда перед вентилятором ставят миску со льдом. Холод на пути воздушного потока в разы повысит эффективность вентилятора. Это может быть емкость со льдом или просто кусок влажной ткани. Испарение отводит тепло из окружающей среды и может создать более приятное ощущение. Этот метод подходит для жаркого сухого лета, но во влажных помещениях его не стоит использовать.

Как пользоваться кондиционером экономно

Напомним, что кондиционером также следует пользоваться правильно, чтобы не переплачивать за электричество. Перед началом сезона его обязательно стоит почистить и провести профилактику. А во время использования не стоит устанавливать слишком низку температуру. Разница в 6-8 градусов с показателями за окном будет оптимальной.

Вас также могут заинтересовать новости: