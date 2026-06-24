Скорость реакции телескопа Джеймса Уэбба помогла найти источник загадочного радиосигнала

Мощный радиосигнал прибыл из глубокого космоса, преодолев 130 миллионов световых лет.

Астрономы обнаружили один из первых объектов, связанных с загадочным космическим явлением в другой галактике – так называемым быстрым радиовсплеском (FRB). Как пишет Daily Galaxy, данные с телескопа Джеймса Уэбба (JWST) помогли отследить мощный космический сигнал до определенного места. А там уже был обнаружен слабый объект, который может помочь объяснить его происхождение.

Это открытие может помочь найти ответ на один из самых важных нерешенных вопросов современной астрофизики: что порождает быстрые радиовспышки? Они длятся миллисекунды, но их можно обнаружить на огромных космических расстояниях. Первую такую радиовспышку обнаружили в 2007 году. Но за почти 20 лет так и не пришло понимание о том, откуда они приходят.

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Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters, астрономы отслеживали путь FRB 20250316A, которую обнаружили 16 марта 2025 года в галактике NGC 4141. Это примерно в 130 миллионах световых лет от Земли – относительно недалеко по космическим меркам.

Система для наблюдений CHIME Outriggers в Канаде позволила определить местоположение FRB 20250316A с поразительной точностью и направить телескоп Джеймса Уэбба точно в тот регион, где произошла вспышка. Инфракрасные приборы телескопа выявили слабый источник света, расположенный очень близко к источнику радиосигнала.

Обнаруженный объект получил обозначение NIR-1. И теперь нужно выяснить, что это такое.

Возможно, это красный гигант, либо массивная звезда среднего возраста. Красный гигант – это звезда, подобная Солнцу, приближающаяся к концу своей жизни. А второй вариант предполагает звезду, значительно более массивную, чем Солнце. Но ни один из типов звезд не будет напрямую генерировать быстрые радиовспышки.

Возможно, NIR-1 может быть частью двойной системы, и содержит невидимую пока нейтронную звезду-компаньона. Материал, перенесенный с видимой звезды на нейтронную звезду, может создать условия, способные вызвать быструю радиовспышку.

"Возможность изолировать отдельные звезды вокруг быстрого радиовспышки – это огромный шаг вперед. Это начинает говорить нам о том, какие звездные системы могут производить эти мощные вспышки", – сказал ученый из CfA и соавтор исследования Эдо Бергер.

Связь с магнетаром

Исследователи также изучили более широкую среду вокруг вспышки. Анализ выявил небольшое скопление молодых массивных звезд вблизи места вспышки.

Это открытие заставило команду рассмотреть второе объяснение. Оно связано с магнетаром – сильно намагниченной нейтронной звездой, образовавшейся после коллапса массивной звезды. Согласно исследованию, одна из массивных звезд в близлежащем скоплении, возможно, уже эволюционировала в такой объект и могла быть ответственна за радиовсплеск. Магнетар на таком расстоянии был бы слишком тусклым, чтобы его можно было непосредственно при помощи телескопа.

Команда отметила, что инфракрасный сигнал может быть отраженным излучением от вспышки. Будущие наблюдения с помощью телескопа определят, будет ли источник ослабевать со временем.

Рождение новой звезды

Напомним, что ученые ожидают результатов "большого взрыва" в звездной системе T Coronae Borealis. Такое событие происходит примерно раз в 80 лет. Астрономы не исключают, что в результате в ночном небе Земли появится новая звезда, которую можно будет увидеть без телескопа. Событие может произойти уже в ближайшее время.

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