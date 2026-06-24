Взвешены, счастливы и хвостаты: Киевский зоопарк опубликовал трогательную фотосессию

Животные в ходе этого процесса получали лакомства.

Киевский зоопарк опубликовал фото очередного мониторинга состояния здоровья енотов, носух и саванны. Соответствующие снимки размещены на сайте зоопарка, который в шутку назвал этот процесс "взвешены и счастливы", а также подчеркнул, что от проверки "получили удовольствие все участники".

На фото запечатлены забавные еноты на весах, которые держатся за них. В частности, на одной из фотографий видно, что енот весит 9,1 килограмма.

Кроме того, за свою смелость и сотрудничество еноты, похоже, получали вкусное вознаграждение из рук сотрудников зоопарка.

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На другом фото видно, что одна из носух весит 4,8 кг и также получает свое лакомство прямо на весах.

В то же время саванного кота, судя по всему, на взвешивание пришлось заманивать не лакомствами, а игрой с ленточками на длинной палочке.

Звезды Киевского зоопарка

Как сообщал УНИАН, в марте в социальных сетях обсуждали рысь Степана из Киевского зоопарка и его лишний вес. В зоопарке отметили, что "диетологи и физиотерапевты готовят Степана к пляжному сезону", и показали фотографии Степана, на которых он прогуливается, играет и отдыхает на гамаке.

Пользователи социальных сетей добродушно шутили о Степане, в частности, сравнивая его со своими собственными физическими данными. Что касается того, что Степан, мол, так и не похудел к лету, люди, в частности, шутили, что каждый из нас – немного Степан.

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