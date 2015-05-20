В течение дня боевики продолжали обстрелы украинских позиций из разного оружия - штаб АТО

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, на Донецком направлении террористы из артиллерии, минометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Песках и Авдеевке. Неоднократно огонь вел снайпер.

Счастье в Луганской области боевики обстреляли из 122-миллиметровых минометов, а Золотое - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также здесь огонь вел снайпер.

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Широкино на Мариупольском направлении террористы обстреливали из танка, 82 - и 122-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.

На Артемовском направлении из автоматических станковых гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия боевики стреляли по Кирово, Ленинском, Майорском и Попасной; по Лозовому и Луганском - со 120-миллиметровых минометов; из противотанкового ракетного комплекса и артиллерии - по Рассадках.

Беспилотные летательные аппараты противника были зафиксированы в небе по направлениям Счастье – Геевка и Донецкое – Смиле.