В течение дня боевики продолжали обстрелы украинских позиций из разного оружия - штаб АТО
Сегодня утром и до 18.00 ситуация на линии соприкосновения оставалась неспокойной - российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции сил АТО.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, на Донецком направлении террористы из артиллерии, минометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Песках и Авдеевке. Неоднократно огонь вел снайпер.
Счастье в Луганской области боевики обстреляли из 122-миллиметровых минометов, а Золотое - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также здесь огонь вел снайпер.
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Широкино на Мариупольском направлении террористы обстреливали из танка, 82 - и 122-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.
На Артемовском направлении из автоматических станковых гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия боевики стреляли по Кирово, Ленинском, Майорском и Попасной; по Лозовому и Луганском - со 120-миллиметровых минометов; из противотанкового ракетного комплекса и артиллерии - по Рассадках.
Беспилотные летательные аппараты противника были зафиксированы в небе по направлениям Счастье – Геевка и Донецкое – Смиле.