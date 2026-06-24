Россияне рвутся в Константиновку, чтобы показать 'успех' на фоне ударов ВСУ, – CNN

Российские оккупанты не прекращают попыток окружить "пояс крепостей" на востоке Украины, где она сосредоточила основную часть своих войск. Об этом пишет CNN.
Издание со ссылкой на иностранных экспертов и украинских военных сообщает, что заявления РФ о якобы достигнутом успехе преувеличены. По их мнению, причиной этого является попытка Кремля продемонстрировать успех и противодействовать кризису внутри РФ на фоне ударов Сил обороны.
В частности, издание отмечает заявление о том, что РФ якобы получила "полный контроль" над восточной частью Константиновки и "приблизилась" к её северо-восточным окраинам. На самом деле же, по данным аналитиков из Института изучения войны, части города перешли в "серую зону", которую никто не контролирует.
Украинские войска в комментарии CNN отмечали, что хотя ситуация в Константиновке и ухудшается, она все еще остается под контролем, а продвижение РФ чрезвычайно медленное.
Издание напоминает, что ключевой целью РФ по-прежнему остается полный захват Донбасса. А для этого им, в частности, необходимо взять под контроль Константиновку, что в настоящее время является ключевой целью Кремля.
Журналисты отмечают, что стратегия РФ в этом районе заключается в отправке небольших пехотных групп, задачей которых является проникновение в город. Москва применяла эту же тактику для захвата Покровска, битва за который продолжалась месяцами после того, как РФ впервые вошла в город.
Издание отмечает, что РФ могла поставить себе целью полностью захватить Донбасс к сентябрю 2026 года. Впрочем, журналисты ссылаются на Институт изучения войны, который отмечает, что этой цели Кремлю вряд ли удастся достичь.
"Самое главное, они хотят объявить об информационных победах. У россиян сейчас немало уязвимых мест. Инфильтрация – это один из способов, с помощью которого Россия делает эти грандиозные заявления о победах, на самом деле не достигая полностью своих целей", – отметил эксперт из Института изучения войны.
Ситуация на фронте: важные новости
Напомним, ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщал, что ситуация в Константиновке для Сил обороны стремительно осложняется. По словам бойца, в настоящее время под контролем украинских защитников или в "серой зоне" остаются только отдельные микрорайоны на северо-западном въезде в город.
Отметим, что ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял о том, что РФ сейчас фактически вступает в пик своей летней наступательной кампании. По его словам, враг сильно активизировал свои штурмовые действия на поле боя.