Россияне рвутся в Константиновку, чтобы показать 'успех' на фоне ударов ВСУ, – CNN

Заявления о продвижении РФ на Донбассе сильно преувеличены.

Российские оккупанты не прекращают попыток окружить "пояс крепостей" на востоке Украины, где она сосредоточила основную часть своих войск. Об этом пишет CNN.

Издание со ссылкой на иностранных экспертов и украинских военных сообщает, что заявления РФ о якобы достигнутом успехе преувеличены. По их мнению, причиной этого является попытка Кремля продемонстрировать успех и противодействовать кризису внутри РФ на фоне ударов Сил обороны.

В частности, издание отмечает заявление о том, что РФ якобы получила "полный контроль" над восточной частью Константиновки и "приблизилась" к её северо-восточным окраинам. На самом деле же, по данным аналитиков из Института изучения войны, части города перешли в "серую зону", которую никто не контролирует.

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Украинские войска в комментарии CNN отмечали, что хотя ситуация в Константиновке и ухудшается, она все еще остается под контролем, а продвижение РФ чрезвычайно медленное.

Издание напоминает, что ключевой целью РФ по-прежнему остается полный захват Донбасса. А для этого им, в частности, необходимо взять под контроль Константиновку, что в настоящее время является ключевой целью Кремля.

Журналисты отмечают, что стратегия РФ в этом районе заключается в отправке небольших пехотных групп, задачей которых является проникновение в город. Москва применяла эту же тактику для захвата Покровска, битва за который продолжалась месяцами после того, как РФ впервые вошла в город.

Издание отмечает, что РФ могла поставить себе целью полностью захватить Донбасс к сентябрю 2026 года. Впрочем, журналисты ссылаются на Институт изучения войны, который отмечает, что этой цели Кремлю вряд ли удастся достичь.

"Самое главное, они хотят объявить об информационных победах. У россиян сейчас немало уязвимых мест. Инфильтрация – это один из способов, с помощью которого Россия делает эти грандиозные заявления о победах, на самом деле не достигая полностью своих целей", – отметил эксперт из Института изучения войны.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщал, что ситуация в Константиновке для Сил обороны стремительно осложняется. По словам бойца, в настоящее время под контролем украинских защитников или в "серой зоне" остаются только отдельные микрорайоны на северо-западном въезде в город.

Отметим, что ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял о том, что РФ сейчас фактически вступает в пик своей летней наступательной кампании. По его словам, враг сильно активизировал свои штурмовые действия на поле боя.

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