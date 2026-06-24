Специалисты по борьбе с вредителями назвали 9 проверенных способов отпугнуть клещей от сада

Предотвратить нашествие непрошенных гостей проще, чем потом бороться с ними.

Клещи могут быть крошечными, но их укус может представлять серьезную угрозу. Помимо физической боли, которую они могут причинить, клещи также могут быть переносчиками различных опасных заболеваний.

Издание The Spruce назвало девять одобренных экспертами способов защитить двор от клещей.

Регулярно косите газон

Клещи часто прячутся в заросших травой местах, в том числе и на вашем газоне. Но чем короче трава, тем менее привлекателен для них газон.

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"Клещи чаще всего встречаются в лесистых, заросших кустарником или высокой травой местах, поэтому первый шаг к защите вашего двора от клещей – регулярно косить газон", – говорит старший вице-президент компании NaturaLawn of America Тереза Смит.

Приведите в порядок двор

Уборка двора не только придает ему эстетичный вид. Как и высокая трава, любые участки с избыточным кустарником или зарослями могут стать убежищем для клещей.

"Заросли кустов, кучи веток и листьев, старое игровое оборудование или другие затененные места во дворе служат клещам убежищем", – говорит Смит.

Не допускайте диких животных

Клещи любят "путешествовать" на спинах диких животных, таких как олени, кролики и бурундуки, поэтому необходимо сделать все, чтобы не допустить их на свою территорию.

"Лучший способ защитить двор от клещей – не допускать туда оленей и грызунов, и свести к минимуму зоны повышенного риска. Для этого можно установить по периметру ограждение от оленей", – говорит исследовательница из компании LawnStarter Аманда Шиффлер.

Избегайте густых почвопокровных растений

Густые заросли почвопокровных растений также служат укрытием для клещей. Хотя такие растения – это простой способ озеленить сад, их лучше держать подальше от мест, где вы часто бываете.

"Также следует избегать посадки почвопокровных растений рядом с домом и группирования густых насаждений. Все это – идеальные места обитания клещей", – говорит Шиффлер.

Не переувлажняйте газон

Клещи любят влажную среду, поэтому, хотя вам может казаться, что вы помогаете газону, регулярно поливая его, на самом деле вы создаете убежище для всех клещей в округе. Вместо этого Смит рекомендует глубокий, но нечастый полив.

"Это позволит корням получать необходимую воду, не создавая при этом постоянно влажной среды, в которой будут процветать клещи", – говорит она.

Опрыскивание от клещей

Опрыскивание от клещей – это эффективный и прямой способ борьбы с ними, особенно если они уже появились в саду.

"Спреи от клещей – самый эффективный из доступных методов борьбы с клещами на участке, который при правильном применении сокращает их популяцию почти на 94%", – говорит Шиффлер.

Просто убедитесь, что опрыскиваете именно те места, которые нужно, а не действуете по принципу "на все подряд".

"Сосредоточьтесь на участках с высокой плотностью популяции, где концентрируются клещи, включая первые несколько ярдов на границе газона и леса, густые декоративные насаждения, почвопокровные растения рядом с домом и каменные стены", – говорит Шиффлер.

Установите трубки от клещей

Хотя обычно можно не пускать крупных животных на свой участок, гораздо сложнее не дать проникнуть грызунам. Именно в таких случаях Шиффлер рекомендует использовать трубки от клещей.

"Трубки для борьбы с клещами – это биоразлагаемые картонные трубки, наполненные хлопком, обработанным пестицидами. Мыши и другие грызуны собирают обработанный хлопок в качестве материала для гнезд, унося пестициды в свои гнезда, где погибают молодые клещи", - объясняет Шиффлер

Посадите растения, отпугивающие клещей

Аромат некоторых растительных масел может помочь отпугнуть клещей, и, к счастью, многие из этих растений не только отпугивают клещей, но и придают саду приятный запах и яркие краски.

"Посадка лаванды, розмарина, календулы и других растений, отпугивающих клещей, вокруг вашего двора и по границе участка может помочь удержать клещей подальше", – говорит Смит.

Установите физический барьер

Поскольку клещи предпочитают прятаться в траве и других растениях, установка барьера из таких материалов, как древесная щепа или гравий, может предотвратить проникновение клещей на участок.

Ранее УНИАН писал, что эксперты рассказали, что положить в карман перед выходом, чтобы защититься от клещей.

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