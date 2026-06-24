ТАС Агро начала использовать продукт MODUS X для автоматизации работы с персоналом

В MODUS X добавили, что за первые полтора месяца в приложении зарегистрировалось более тысячи сотрудников, которые воспользовались платформой более 6,7 тысяч раз.

Агрохолдинг ТАС Агро меняет систему кадрового администрирования сотрудников с помощью мобильной платформы DEEP от MODUS X, технологической компании из Группы ДТЭК. Об этом говорится в сообщении MODUS X.

"Для нас важно создавать удобные условия для повседневной работы. Мы выбрали DEEP, потому что это готовое enterprise-решение, которое уже проверено на 60 000 пользователей ДТЭК. Платформа избавляет от бумажной рутины, упрощает кадровый учет и помогает нам быть ближе к людям", - рассказывает Наталья Король, директор департамента по управлению персоналом и трансформации бизнеса ТАС Агро.

Отмечается, что проект позволяет перенести документооборот в мобильное приложение, упрощая оформление отпусков, получение справок и согласование документов как из офиса, так и непосредственно с поля.

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В частности, цифровая трансформация учитывает специфику агробизнеса: более 60% команды ТАС Агро работает на фермах, элеваторах и в полях и не имеет стационарных компьютеров или корпоративных учетных записей. Это трактористы, операторы машинного доения и операторы сушильных установок.

В MODUS X добавили, что за первые полтора месяца в приложении зарегистрировалось более тысячи сотрудников, которые воспользовались платформой более 6,7 тысяч раз.

"Мы разрабатывали DEEP как "компанию в смартфоне" - платформу для организаций, где сотрудник не сидит каждый день за ПК и не имеет корпоративной учетной записи. Реальность агросектора - это именно тот кейс, под который создавался продукт: десятки локаций, сезонные пики, тысячи людей в полях. Для ТАС Агро мы внедряем решение, выдержавшее эту нагрузку", - сказала Ирина Годованюк, руководитель департамента коммерческой деятельности MODUS X.

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