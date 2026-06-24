Московский НПЗ получил такие повреждения, что не возобновит работу до 2027 года, – Reuters

Один из источников сообщил, что на ремонт предприятия "потребуется не менее полугода".

Удары украинских беспилотников вывели Московский нефтеперерабатывающий завод из строя как минимум на шесть месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

"На восстановление уйдет как минимум полгода", – сообщил один из источников, комментируя масштабы повреждений.

Завод, расположенный на южной окраине российской столицы, является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона. В 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,9 млн тонн бензина и 3,2 млн тонн дизельного топлива.

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В этом месяце завод дважды подвергался ударам украинских дронов, из-за чего предприятие было вынуждено остановить работу.

Reuters напоминает, что Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, нанося удары беспилотниками большой дальности. В то же время РФ продолжает запускать ракеты по энергетическим и оборонным объектам в городах Украины и вокруг них.

Украинские удары уже вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей России, что привело к дефициту нефтепродуктов, росту цен на топливо и длинным очередям на автозаправках во многих регионах страны. На фоне топливного кризиса Россия рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. По данным московских СМИ, для преодоления дефицита рассматривается импорт топлива, особенно в Крым, где ситуация особенно сложная.

Топливный кризис в России – последние новости

Волна ударов украинских БПЛА, которые с начала года не менее 40 раз наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, создала риск дефицита бензина в Москве. На автозаправках Московской области начали формироваться очереди, в столице ввели ограничения на продажу бензина на некоторых АЗС. Жители отдаленных пригородов столицы сообщали, что некоторые заправочные станции прекратили продажу бензина в канистрах.

Особенно страдают жители оккупированного Россией Крыма. Ранее самопровозглашённый "глава Республики Крым" Сергей Аксенов объявил о временном прекращении продажи топлива. По его словам, топливо будет поставляться исключительно службам, обеспечивающим "жизнедеятельность и безопасность республики".

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