Пять привычек миллениалов сводят зумеров с ума, – психолог

Различия между поколениями – вечная тема, актуальная и в наше время.

На первый взгляд, стереотипы в отношении определенных поколений часто представляют собой чрезмерное упрощение. Однако, с другой стороны, люди, выросшие в схожем культурном контексте и в схожих социально-экономических условиях, действительно склонны демонстрировать одинаковые модели поведения во взрослом возрасте.

Как пишет на страницах издания Yourtango дипломированный специалист по социальным отношениям Зайда Слаббекоорн, сегодня представители поколения Z (зумеры) предъявляют ряд претензий к поведению и привычкам миллениалов – поколения их старших сестёр и братьев или их родителей.

Высокомерие по отношению к зумерам. Как пишет автор, многим представителям поколения Z не нравится, когда миллениалы подчеркивают своё отличие от более молодых людей и стремятся подчеркнуть, что они принадлежат к другому поколению.

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Традиционные семейные ценности. Хотя миллениалов считают первым по-настоящему прогрессивным поколением в вопросах семьи и отношений, на самом деле они, возможно, являются последним поколением, для которого традиционная семья действительно очень важна. И последнее часто вызывает недовольство среди представителей поколения Z.

Поведение "старшего брата или сестры". Молодых людей нередко раздражает склонность миллениалов поучать зумеров и демонстрировать им свою жизненную мудрость. Особенно негативно это воспринимается на работе или в повседневном общении, когда разница в возрасте используется как аргумент для критики.

Монополия на культуру 1990-х. Как отмечает автор, многие представители поколения Z считают, что миллениалы слишком ревностно относятся к наследию 1990-х годов. Молодёжи не нравится, что старшее поколение пытается присвоить себе этот весьма богатый культурный период, к которому испытывает вполне понятную ностальгию.

Серьёзное отношение к работе. Многие миллениалы сохраняют унаследованную от своих родителей культуру полной самоотдачи на работе. Зумеры воспринимают работу как вынужденное зло, которому не стоит посвящать больше времени и усилий, чем минимально необходимо.

Другие публикации на тему психологии

Как писал УНИАН, у многих пар разный режим сна не является проблемой, а наоборот может укреплять отношения. Раздельный сон помогает сохранять продуктивность, творческий потенциал и дает пространство для собственных ритуалов и моментов близости.

Также мы рассказывали, что при воспитании ребенка родители часто сосредотачиваются на оценках в школе и развитии природных талантов ребенка, но на самом деле ключевым навыком, который стоит развивать у ребенка, является самоконтроль. Он помогает детям управлять словами, эмоциями, желаниями и повседневными привычками, что формирует характер и ответственность.

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