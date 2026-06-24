Оккупанты стягивают ПВО из российских регионов к Москве и Крымскому мосту, - Зеленский

Украина готовит справедливые ответные меры в связи с затягиванием Россией войны и ударами по территории нашей страны, отметил президент.

Украинская разведка получила внутренние российские документы с оценкой последствий украинских "дальнобойных санкций". Зафиксировано перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки (ГУР) Олега Иващенко.

"Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы", – отметил он.

Также Зеленский и Иващенко обсудили выполнение плана "дальнобойных санкций" против России за войну против Украины и шаги, необходимые для приближения мира. В частности, по словам главы государства, среди недавних результативных ударов на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга.

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"Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей из перечня российских военных производств. Силы обороны Украины точно поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критически важные компоненты для нужд российской армии", – заявил президент.

Также он сообщил, что был отдельный доклад о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации.

"Готовим новые, вполне справедливые шаги в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы как можно больше россиян осознали, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина выдвинула содержательные дипломатические предложения", – подчеркнул он.

Крымский мост и удары по Москве – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что Крымский мост до сих пор не уничтожили для того, чтобы дать возможность выехать из Крыма гражданским и военным, чтобы не пришлось ловить российских солдат в горах полуострова, считают эксперты.

В ночь на 18 июня украинские защитники повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Предыдущий удар был нанесен 16 июня.

В результате этого удара была повреждена объединенная установка по переработке нефти Euro+, введенная в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации завода. В частности, установка включает секцию перегонки сырой нефти номинальной мощностью около 140 000 баррелей в сутки – 47% от мощности нефтеперерабатывающего завода, установку каталитического риформинга и установку гидроочистки дизельного топлива.

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