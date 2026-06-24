Известная российская авиакомпания заявила о критической ситуации с топливом

Одновременно с дефицитом топлива резко выросли и цены на него.

Российская авиакомпания "Азимут" предупредила о критической ситуации на рынке авиатоплива. Об этом сообщают профильные Telegram-каналы.

В начале июня основной поставщик авиатоплива сообщил компании о необходимости сократить его потребление примерно на треть от заявленных объемов со второй декады месяца. Причиной назвали "форс-мажорные ситуации" на нефтеперерабатывающих заводах и, как следствие, сокращение объемов авиатоплива на рынке. При этом в авиакомпании утверждают, что альтернативные поставщики не располагают необходимыми запасами.

Одновременно с дефицитом топлива резко выросли и цены на него. По данным перевозчика, среднее подорожание авиационного топлива в аэропортах РФ с начала месяца превысило 17%, а в отдельных случаях оказалось еще выше.

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Так, в Махачкале стоимость керосина, по данным авиакомпании, выросла на 64% и достигла 157 тыс. рублей (примерно 2100 долларов) за тонну без НДС. В то же время на мировом рынке цена на авиатопливо снижается уже третий месяц подряд.

В авиакомпании предупреждают, что в нынешних условиях выполнение запланированной летной программы "теряет всякий экономический смысл". Не только на международных направлениях, но и на внутренних рейсах.

Руководство "Азимута" считает, что ситуация требует немедленного реагирования со стороны государства. Компания уже обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой обратиться в российское Минэнерго для принятия мер по стабилизации ситуации.

Справка УНИАН. "Азимут" – российская региональная авиакомпания, основанная в 2017 году и зарегистрированная в Ростове-на-Дону. Перевозчик имеет операционные базы в аэропортах Платов, Минеральные Воды, Сочи и московском Внуково.

Маршрутная сеть охватывает региональные направления, а также рейсы на Ближний Восток и в Азию. Авиапарк компании состоит из российских самолетов Sukhoi Superjet 100. По состоянию на февраль 2026 года флот насчитывает 19 авиалайнеров.

Топливный кризис в России – последние новости

Россия столкнулась с масштабным топливным кризисом, вызванным комплексом военных, логистических и экономических факторов. Среди них – удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Сегодня в различных регионах РФ продолжаются перебои с топливом: на заправках выстраиваются очереди, а часть АЗС вообще приостановила продажу бензина.

Проблемы наблюдаются в легкой авиации. Отмечалось, что у пассажирских авиакомпаний расходы на топливо уже превышают треть общих расходов, а в секторе малой авиации эта доля еще выше. Это ухудшает экономику перевозок, снижает спрос на авиационные услуги и негативно сказывается на пассажиропотоке.

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