США успешно провели испытания элементов новейшего противоракетного щита 'Золотой купол'

За ходом испытаний лично наблюдал министр обороны США Пит Хегсет, который впоследствии положительно оценил работу комплекса, назвав проект реальным и высокотехнологичным.

Соединенные Штаты Америки провели первые масштабные и засекреченные испытания компонентов новейшей системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Как сообщает издание Newsweek, эта амбициозная программа призвана полностью защитить воздушное пространство над Северной Америкой от любых современных угроз. За ходом испытаний лично наблюдал министр обороны США Пит Хегсет, который впоследствии положительно оценил работу комплекса, назвав проект реальным и высокотехнологичным.

В ходе нынешних испытаний специалисты задействовали полностью автономную систему, способную самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели без вмешательства оператора. Кроме того, для поражения объектов была использована передовая технология направленной энергии, что может указывать на боевое применение лазерного или мощного микроволнового излучения.

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Основные особенности щита:

Уничтожение дронов и крылатых ракет. Перехват целей, летящих из космоса. Работа в автоматическом режиме. Защита от гиперзвукового оружия.

Развертывание масштабного противоракетного щита, который объединит в единую сеть современные спутниковые трекеры, наземные и морские датчики, а также скоростные перехватчики, планируется завершить до конца текущего президентского срока Дональда Трампа.

Основной задачей "Золотого купола" определено перехват российских и китайских гиперзвуковых ракет, способных маневрировать на скоростях свыше пяти махов, из-за чего они остаются незаметными для традиционных средств противовоздушной обороны.

Кроме того, интегрированный комплекс будет работать в автоматическом режиме для нейтрализации массированных налетов ударных беспилотников, крылатых ракет, а также для уничтожения баллистических целей непосредственно в космическом пространстве.

Белый дом инициировал разработку этого глобального решения в январе 2025 года, поскольку имеющиеся американские системы противоракетной обороны рассчитаны лишь на отражение единичных запусков со стороны КНДР и не способны остановить массированный ядерный удар.

Финансирование этого масштабного перевооружения потребует беспрецедентных расходов. На 2027 финансовый год американское правительство уже запросило оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов, и значительная часть этих средств будет направлена именно на финансирование и развертывание элементов нового щита.

Выводы США по ситуации в Украине

Успешный опыт ведения боевых действий в Украине доказал, что беспилотные технологии будут определять будущее глобальных военных конфликтов. Однако ключевым фактором эффективности является не просто наличие БПЛА в арсенале, а функционирование комплексной технологической экосистемы, охватывающей процессы разработки, испытаний, оперативной поставки и выработки правильной тактики ведения боя. Как сообщает издание Forbes со ссылкой на представителей американских Сил специальных операций, подобная интегрированная система в настоящее время отсутствует даже в вооруженных силах США.

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл в комментарии CBS News сообщил, что в ближайшие четыре-шестью неделями Вооруженные силы США планируют оборудовать на территории страны как минимум два специализированных полигона, которые будут детально воспроизводить реальные условия ведения боевых действий на украинском фронте. На этих объектах будут искусственно воссозданы условия интенсивной радиоэлектронной борьбы и все ключевые элементы современной боевой обстановки. К практической работе на полигонах также планируется привлечь компании, занимающиеся производством беспилотников, и разработчиков систем противодействия БПЛА.

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