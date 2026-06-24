Аналитики КИТ Group: 80 % бюджета на базовые расходы - это тревожный сигнал

Специалисты КИТ Group рекомендуют в первую очередь подсчитать расходы.

Базовые расходы - на продукты, одежду, коммунальные услуги - должны составлять около 50% в структуре личных расходов.

Если эта цифра достигает 80%-90% - это уже тревожный сигнал, и нужно пересмотреть стратегию управления личными финансами. Об этом говорится в блоге КИТ Group, опубликованном на сайте Korrespondent.net.

"Стратегия управления личными финансами зависит от исходной ситуации: каковы доходы и расходы, есть ли долги, есть ли финансовая подушка безопасности или нет. Ответ на эти вопросы определяет приоритеты", - говорится в блоге.

Видео дня

Специалисты КИТ Group советуют в первую очередь подсчитать расходы. Необходимо взять данные за предыдущий месяц или два. Затем проанализировать их, структурировать и разделить на три категории: базовые (жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты, одежда, связь, медицина), дополнительные (развлечения, кафе, путешествия, подписки), инвестиционные - обучение, страхование, вложения в развитие или бизнес.

Анализ расходов по категориям покажет, какой процент средств тратится на каждую из них. При этом дополнительные расходы должны составлять 20-25%, а на инвестиции следует откладывать около 20%. Если пропорции отличаются, следует пересмотреть расходы. Можно отменить некоторые подписки, оптимизировать собственную логистику, пересмотреть места покупок продуктов и т. д.

"Если после такого пересмотра средств всё равно не хватает, тогда стоит задуматься об увеличении дохода. Новый навык, дополнительный проект, монетизация имеющейся экспертизы - варианты могут быть разными, главное - их реализовать", - советуют специалисты КИТ Group.

Следует обратить внимание и на порядок распределения денег. Не всегда срабатывает подход "сначала заплати себе" - от привычек, которые формировались годами, отказаться не так просто. Поэтому сначала стоит отложить средства на базовые расходы, затем - на инвестиции, а всё, что останется, - на дополнительные.

Через два-три месяца следует провести следующий аудит и, при необходимости, скорректировать расходы.

"Именно так - от анализа к анализу, с последующей корректировкой - и работает система управления личными финансами", - подытоживают в КИТ Group.

В КИТ Group убеждены, что научиться управлять собственными финансами вполне реально - главное поставить цель и двигаться к ней. Поэтому компания делится экспертизой в медиаматериалах и проводит бесплатные мастер-классы о достижении финансовой свободы. Анонсы мастер-классов публикуются в Telegram-канале и на официальных страницах КИТ Group в социальных сетях.

Вас также могут заинтересовать новости: