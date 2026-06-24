Французы массово останавливают АЭС, потому что в реках закончилась вода, – Reuters

Волна жары, охватившая Западную Европу, привела к сокращению производства атомной энергии во Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные французской энергетической компании EDF.
Высокие температуры по всей стране ограничили доступ к воде, необходимой для охлаждения реакторов. В результате мощность была снижена на 4,1 гигаватта, или на 7% от общего спроса на электроэнергию в середине дня.
Из-за жары была снижена мощность реакторов "Сен-Альбан-2" и "Буже-3" на реке Рона в восточной Франции, а также реактора "Ножан-2" на Сене к юго-востоку от Парижа.
Реактор "Гольфеш-2" на реке Гаронна на юго-западе Франции в понедельник был отключен.
Французские экологические нормы вынуждают EDF снижать производство, когда температура рек достигает определенного порога, чтобы защитить местные экосистемы.
Аномальная жара в Европе и её влияние на энергетику
Температура в некоторых регионах Франции превысила 40 °C. Рекордная жара привела к масштабным отключениям электроэнергии.
По данным префектуры департамента Финистер, из-за выхода из строя трансформатора в департаменте без электроснабжения остались около 68 тысяч домохозяйств.
"Изменение климата показывает, что экстремальная жара может быть столь же разрушительной, как и ценовые скачки из-за холодной погоды и низкой генерации из возобновляемых источников, которые наблюдались зимой", – говорит аналитик Kpler Алессандро Армения.
Европейская энергосистема всё больше зависит от производства возобновляемой энергии. Вечернее падение солнечной генерации компенсируется ветровой энергией и мощностями атомных, угольных и газовых электростанций.
Ситуация ухудшается из-за общего роста спроса на охлаждение и ниже нормы ветрогенерации, что требует использования большего количества электроэнергии с газовых электростанций.
Из-за аномальной жары, которая усилила спрос на кондиционирование и ограничила выработку атомных электростанций во Франции, оптовые спотовые цены на электроэнергию во Франции и Германии уже достигли самых высоких значений с середины января 2025 года.
Неясно, как долго продлится нынешняя волна жары. Общие прогнозы не слишком оптимистичны – по данным Всемирной метеорологической организации, Европа нагревается в два раза быстрее, чем другие регионы в среднем по миру.
Европейская атомная энергетика – другие новости
Ранее УНИАН сообщил, что, несмотря на войну в Украине и санкционное давление, Москва продолжает сохранять влияние на атомную энергетику европейских стран.
По данным The Times, по состоянию на март более 2,5 миллиона домов в Великобритании получали электроэнергию благодаря российскому ядерному топливу. Речь идет, в частности, об атомной электростанции Sizewell B, которая работает на переработанном уране из России.
Топливо проходит сложный производственный цикл: сначала его перерабатывают в России, затем оно попадает в Германию, где изготавливают топливные элементы для АЭС Sizewell B.
По мнению специалистов, война на Ближнем Востоке только усилит энергозависимость Европы от РФ, поскольку последняя доминирует на большинстве этапов ядерного топливного цикла.