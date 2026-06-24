Спутник зафиксировал повреждения двух мостов в Крыму, оккупанты скрывают Керченский, – ВІ

В июне 2026 года российские войска были вынуждены развернуть масштабные дымовые завесы для защиты стратегически важного Керченского моста от возможного поражения.

Силы обороны Украины усилили системные атаки на российские линии снабжения и транспортные артерии вокруг временно оккупированного Крыма.

Для нанесения ударов по сухопутным коридорам и мостовым переправам украинские военные все чаще применяют ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности и ракетное вооружение.

Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на новые спутниковые снимки коммерческой компании Vantor, в июне 2026 года российские войска были вынуждены развернуть масштабные дымовые завесы для защиты стратегически важного Керченского моста от возможного поражения.

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Фотофиксация свидетельствует о работе нескольких военных дымогенераторов, выбрасывающих клубы белого и серого дыма для маскировки отдельных пролетов сооружения. В то же время аналитики ставят под сомнение эффективность таких мер, поскольку мост является статическим объектом с четко известными координатами, а распространение дыма сильно зависит от погодных условий и ветра.

Разрушение железнодорожных и автомобильных путей на подступах к полуострову

Параллельно с давлением на Керченский пролив украинская армия успешно выводит из строя другие критически важные объекты транспортной инфраструктуры, связывающие Крым с материковой частью Украины. В частности, бойцы спецподразделения средней дальности Сил специальных операций (ССО) в ночь на 22 июня уничтожили ключевой железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи населенного пункта Раздольное.

Этот маршрут активно использовался захватчиками для переброски крупных партий военных грузов и техники с территории РФ. В результате точечного удара беспилотников были разрушены как сама железнодорожная колея, так и один из пролетов сооружения. Кроме того, обнародованные спутниковые материалы подтверждают существенные повреждения автомобильных Чонгарского и Генического мостов, которые попали под обстрелы на прошлой неделе, что значительно ограничило возможности снабжения вражеских группировок на юге.

Переброска российских систем ПВО и последствия для фронта

Президент Украины Владимир Зеленский, опираясь на данные военной разведки (ГУР) и перехваченные внутренние документы РФ, заявил, что успешная дальнобойная кампания ВСУ вынудила военное командование в Москве прибегнуть к экстренным контрмерам.

По приказу Кремля захватчики начали массово перемещать дефицитные комплексы противовоздушной обороны из других регионов России непосредственно для защиты Керченского моста и подступов к российской столице, тем самым существенно ослабляя обороноспособность собственных территорий и других участков фронта.

Со своей стороны, украинские чиновники констатируют, что планомерные удары средней дальности направлены на полную огневую изоляцию Крыма с помощью беспилотных технологий.

Ситуация в Крыму – последние новости

Регулярные удары Сил обороны Украины по российским комплексам противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма являются подготовкой к финальной стадии этой военной операции – полной ликвидации Керченского моста. Как заявил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, именно окончательный снос этой незаконной конструкции станет завершающим аккордом текущей кампании украинской армии на полуострове.

На фоне регулярных украинских ударов по военным и логистическим объектам Крымского полуострова российским оккупационным властям становится все труднее создавать для населения видимость стабильности и безопасности. По информации издания The Economist, систематические налеты беспилотников провоцируют длительные отключения света, перебои с логистикой товаров и дефицит топлива, что вынуждает вводить ограничения на его продажу. Из-за этого среди местных жителей стремительно усиливаются тревожные настроения, ощущение уязвимости и общая усталость от боевых действий.

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