На фоне украинских ударов в Кремле заговорили о переносе выборов в Госдуму, - СМИ

Такие разговоры начались ещё весной, а значительно усилились – после атак украинских беспилотников на Москву.

Российские силовики пытаются убедить главу Кремля Владимира Путина перенести выборы в Государственную думу РФ, которые должны состояться в сентябре 2026 года. Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России. Как отмечается, решение лоббирует руководитель ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.

По словам одного из источников, "разговоры о переносе, а на самом деле – об отмене в ближайшей перспективе" начались еще весной 2026 года, а значительно усилились – после атак украинских беспилотников на Москву. Среди причин называют ухудшение экономической ситуации, рост цен, сокращения на предприятиях.

"Понятно, что [ситуация] только ухудшается, а это всегда отражается на рейтингах власти. При всем контроле проводить выборы в таких условиях – задача смелая. А в их [философии] нет человека – нет проблемы", – сообщил источник.

Видео дня

Издание напомнило, что в начале полномасштабного вторжения силовики уже предлагали Путину отменить губернаторские выборы, однако тогда глава политического блока Администрации президента Сергей Кириенко убедил диктатора не делать этого.

Собеседник "Медузы" говорит, что обсуждение переноса выборов происходит лишь "на уровне разговоров" – "никаких документов на столе у президента не лежит, и, возможно, лежать не будет".

Среди аргументов, которые используют силовики для лоббирования отмены выборов, – ухудшение ситуации в экономике и падение рейтингов "Единой России".

В то же время идея переноса выборов имеет противников среди российских властей. По данным источников, против этого выступают заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, политический блок администрации президента во главе с Сергеем Кириенко и информационный блок, возглавляемый Алексеем Громовым.

Между тем для самого Путина, как рассказал собеседник, близкий к Администрации президента, сам факт проведения выборов имеет политическое значение, в частности из-за сравнения с Украиной:

"У них выборов нет, а у нас есть. Это серьёзный политический момент".

Кроме того, по мнению сторонников проведения выборов, их отмена может выглядеть как признание кризисной ситуации в стране. Мол, отменить выборы – значит признать, что планы сорваны и ситуация чрезвычайная.

Ситуация в России

Ранее УНИАН писал, что для России наступили тяжелые времена, ведь количество банкротств малых и средних предприятий постоянно растет. Такое мнение высказал директор программ по вопросам Европы, России и Евразии в Чатем-Хаусе Грегуар Рус. Кроме того, как сообщили в Банке России, по состоянию на середину июня уровень инфляции в РФ составлял 5,6 % в годовом исчислении, что ниже, чем месяцем ранее. Однако шведская разведка недавно заявила, что страна манипулирует экономическими данными и что реальный уровень инфляции может быть гораздо выше – возможно, вплоть до 15 %.

Также мы писали, что Московский НПЗ получил такие повреждения, что не возобновит работу до 2027 года. "На восстановление уйдет как минимум полгода", – сообщил один из источников агентства Reuters, комментируя масштабы повреждений.

Вас также могут заинтересовать новости: