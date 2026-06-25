Рубио исключил возможность введения платы за проход через Ормузский пролив

По его словам, ни одно государство на планете не поддержит создание механизмов взимания пошлин или сборов за использование этого глобального логистического коридора.

Соединенные Штаты Америки категорически отвергают любую возможность введения платы за проход коммерческих и гражданских судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Как сообщает издание Clash Report со ссылкой на официальное заявление госсекретаря США Марка Рубио, этот морской маршрут является международным водным путем, поэтому речь идет о его полном и беспрепятственном открытии без каких-либо финансовых условий.

Глава американского внешнеполитического ведомства выразил глубокую убежденность в том, что ни одно государство на планете не поддержит создание механизмов взимания пошлин или сборов за использование этого глобального логистического коридора.

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Рубио подчеркнул, что против подобной инициативы выступит все мировое сообщество, а президент США Дональд Трамп уже четко заявил, что Вашингтон не допустит реализации такого сценария.

Дискуссии вокруг режима судоходства в регионе активизировались после того, как в ночь на 18 июня 2026 года президент Дональд Трамп подписал масштабное рамочное соглашение с Исламской Республикой Иран. Стороны достигли окончательных договоренностей значительно раньше запланированного срока.

Подписанный документ предусматривает введение двухмесячного режима прекращения огня, гарантирует полное открытие Ормузского пролива для гражданского флота, а также закладывает основу для начала новых прямых переговоров по иранской ядерной программе.

Несмотря на первоначальные сообщения в некоторых средствах массовой информации о том, что Тегеран якобы пытался ввести односторонние ограничения на движение транспорта сразу после подписания договора, Министерство иностранных дел Ирана официально опровергло эти слухи.

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