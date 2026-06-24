5 вещей, которые нужно сделать утром, чтобы чувствовать себя счастливее весь день

Специалисты отмечают, что даже одна из этих привычек способна положительно повлиять на самочувствие.

Если вы просыпаетесь уставшими, раздраженными или тревожными, ситуацию могут изменить несколько простых утренних привычек.

Как пишет Huffpost, именно первые часы после пробуждения во многом определяют эмоциональное состояние на весь день.

Для того, чт обы улучшить свое состояние, эксперты рекомендуют делать всего несколько шагов.

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Добавьте полезную привычку к уже существующему ритуалу

Эксперты советуют не пытаться кардинально менять жизнь за один день. Лучше выбрать одну небольшую привычку – например, медитацию, чтение, зарядку или несколько минут наблюдения за природой – и привязать ее к тому, что вы уже делаете каждое утро. Такой подход помогает быстрее закрепить новые полезные действия.

Не берите телефон сразу после пробуждения

Проверка сообщений, новостей и социальных сетей с самого утра может повысить уровень стресса и испортить настроение. Кроме того, постоянное использование гаджетов негативно влияет на качество сна. Специалисты рекомендуют оставлять телефон за пределами спальни и начинать день без экрана.

Следите за внутренним диалогом

Многие люди с утра накручивают себя мыслями о предстоящих делах и возможных неудачах. Психологи советуют заменить негативные установки поддерживающими фразами. Один из приемов – обращаться к себе по имени. Например: "Катя, ты уже справлялась с подобными задачами, у тебя все получится". Такой подход помогает снизить тревожность и повысить уверенность.

Найдите время для общения

Даже короткий разговор, сообщение близкому человеку или теплые мысли о друге способны улучшить эмоциональное состояние. Исследования показывают, что чувство связи с другими людьми положительно влияет на настроение и помогает чувствовать себя счастливее.

Начинайте день с благодарности

Практика благодарности считается одной из самых эффективных привычек для улучшения психологического состояния. Достаточно уделить несколько секунд тому, чтобы мысленно поблагодарить жизнь за что-то хорошее: семью, работу, здоровье, домашнего питомца или новый день. Это помогает переключить внимание на позитивные моменты и настроиться на хороший день.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя ставить несколько будильников по утрам.

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