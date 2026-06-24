Спецназовцы США сделали неутешительные выводы из войны в Украине, – Forbes

Армия США использует беспилотники уже много десятилетий. Но это имеет мало общего с тем, как их использует Украина.

Опыт войны в Украине показал, что дроны – это будущее вооруженных конфликтов. Но важно не само наличие беспилотников на вооружении, а существование целой технологической экосистемы, включающей их разработку, тестирование, закупки и правильную тактику применения. И такого нет даже в армии США. Об этом пишет Forbes со ссылкой на американских спецназовцев.

Издание приводит рассказ американского военного, который воевал в Украине и попросил не раскрывать его фамилию. Ветеран вспоминает эпизод во время заключительных боев за Бахмут, когда ночью он через приборы ночного видения наблюдал, как над позициями пролетают дроны. Именно тогда, по его словам, стало ясно, что беспилотники выполняют не только разведывательную функцию, но и непосредственно влияют на ход боев, корректируя артиллерийские удары.

В материале подчеркивается, что украинский опыт использования дронов стал важным сигналом для военных экспертов из США. Бывший "зеленый берет" Брайан Пикенс, который также воевал вместе с украинскими подразделениями специального назначения, отмечает, что значение имеет не только сама технология, но и способность армии быстро обучаться и внедрять инновации.

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"Возможности в войне могут быть расширены только благодаря технологическому развитию в сочетании с надлежащей боевой подготовкой, основанной на опыте", – заявил он.

Как отмечает издание, дроны в Украине стали ключевым элементом ведения боевых действий, особенно в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов. Во время боев за Авдеевку украинские силы все чаще использовали FPV-дроны в качестве альтернативы традиционным средствам поражения. Разведка, наблюдение и корректировка огня в режиме реального времени позволили небольшим подразделениям значительно повысить эффективность на поле боя.

На этом фоне в США всё активнее обсуждают способность армейских структур осваивать украинский опыт. Брайан Пикенс прямо указывает на технологическое преимущество Украины в определённых аспектах современной войны.

"Хотят ли американцы это признавать или нет, Украина опережает нас в использовании современных технологий как части комплексного подхода к ведению войны", – отметил он

Эксперты, в частности бывший офицер сил спецназначения Джозеф Ганьярд, подчеркивают, что ключевая проблема американской армии заключается не в отсутствии беспилотных технологий как таковых, а в скорости реакции институтов. Он отмечает, что успех Украины стал возможен благодаря объединению военных, инженеров, волонтеров и стартапов, которые быстро тестируют и масштабируют решения, тогда как в США система закупок и внедрения инноваций остается инертной.

Война в Украине: оружие

Как писало УНИАН, российские спутники совершили серию маневров вблизи финского аппарата Iceye-X36, который используется Украиной для разведки. Эксперты считают, что эти действия были преднамеренными и могли представлять собой испытание некинетических средств воздействия, таких как перехват сигналов или создание помех. Целью Москвы могла быть временная потеря данных для Украины, а не физическое уничтожение спутника.

Также мы сообщали, что Украина обратилась к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет Patriot, но запуск такого проекта может затянуться на годы и сопровождаться значительными трудностями. Даже при условии получения разрешения производство столкнется с дефицитом ресурсов, риском атак со стороны России и строгими требованиями экспортного контроля США.

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