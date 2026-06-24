Археологи нашли древний клад в библейском городе, связанном с Книгой Бытия

Найденный под погребальным сооружением с человеческими останками клад включал пять пар желтых металлических сережек, которые, по мнению археологов, могли быть сделаны из золота.

Археологи обнаружили тайник с древними сокровищами на месте Гелиополиса, легендарного египетского города, упомянутого в библейской истории Иосифа. Об этом пишет Fox News.

Артефакты были найдены в гробнице Панхеси в археологическом районе Матария города Айн-Шамс, на территории некрополя Гелиополиса.

Кладбище использовалось в Египте с позднего периода до римской эпохи и вплоть до христианского периода, хотя официальные лица не назвали конкретную дату обнаружения тайника.

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Интересно, что Гелиополис, известный в Библии как "Он", неоднократно упоминается в Книге Бытия, Книге Иеремии и Книге Иезекииля. В Бытие 41:45 отмечается, что жена Иосифа, Асенат, была дочерью Потиферы, священника этого города.

Найденный под погребальным сооружением с человеческими останками клад включал пять пар желтых металлических сережек, которые, по мнению археологов, могли быть сделаны из золота.

На фотографиях, опубликованных официальными лицами, серьги изображены вместе с резными скарабеями и другими мелкими артефактами, а также косметическими сосудами и медным зеркалом.

Археологи обнаружили два алебастровых сосуда для сурьмы со следами древней косметики для глаз и третий сосуд для сурьмы, изготовленный из черного обсидиана.

Важно, что были найдены четыре камня, два из которых, как полагают, являются агатом - полудрагоценным камнем, широко использовавшимся в древнем мире.

Официальные лица отметили, что этот клад является "первым почти полным погребальным комплексом, когда-либо обнаруженным в этом районе".

"Открытие дополняет более ранние находки на этом месте во время текущего сезона раскопок, включая погребальные сооружения из сырцового кирпича и известняка и два гроба, найденных в фрагментарном состоянии. Кладбище Панхеси имеет особое значение, поскольку оно служило местом захоронения видных деятелей на протяжении многих эпох, от позднего периода Египта до римской эпохи и до нашей эры", - заявило министерство туризма.

Это открытие является последним в серии археологических находок по всему Египту.

Новости археологии

В Нидерландах несколько рабочих, которые готовили участок для строительства нового микрорайона, даже не подозревали, что скрывалось под их ногами. В частности, раскопки выявили забытую часть римского прошлого, а именно один из крупнейших комплексов римских бань, когда-либо обнаруженных на территории Нидерландов. Среди артефактов, найденных под строительной площадкой, были также украшения и монеты.

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