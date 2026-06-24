Результат слишком идеален: жене Ткача упрекают в том, что она делает уколы 'Оземпик', но секрет в другом

Женщине удалось сбросить 30 килограммов, из-за чего в социальных сетях её стали обвинять в том, что она делала операции по удалению жира и использовала инъекции.

Жена известного украинского актера и юмориста Юрия Ткача, Виктория, публично опровергла слухи об использовании популярного медицинского препарата "Оземпик" или хирургическом вмешательстве для борьбы с лишним весом.

Женщине удалось сбросить 30 килограммов, из-за чего в социальных сетях её стали обвинять в проведении операций по удалению жира и использовании инъекций. Виктория заверила, что никогда не прибегала к подобным методам, а её нынешний внешний вид является результатом длительного контроля над собственным рационом.

Она отметила, что нынешнего результата достигла за период продолжительностью более одного года, хотя ранее уже имела опыт быстрого сброса 25 килограммов за пять месяцев, когда упомянутого препарата еще не было на рынке.

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Главной причиной прежних проблем с фигурой Виктория Ткач назвала безответственное отношение к своему здоровью и несбалансированное питание. Она призналась, что раньше ела в больших количествах, постоянно злоупотребляла фастфудом, разнообразными перекусами на автозаправочных станциях, снеками, а вместо обычной питьевой воды систематически употребляла сладкие газированные напитки.

"Сейчас мне уже приписали всё, что только можно: и живот я себе отрезала, и жир убирала… Сейчас я позволяю себе какую-то там еду, но я научилась контролировать себя, останавливаться в тот момент, когда понимаю, что организм насыщен, не переедать. Бывают ли у меня срывы? Бывает, что мне хочется ночью что-то съесть, но это совсем другие объемы по сравнению с тем, что у меня было раньше. Организм привыкает, желудок со временем уменьшается", – признается Виктория.

Основным секретом успешного похудения супруга артиста считает выработку культуры пищевой самодисциплины. По её словам, она научилась вовремя останавливаться во время еды, ориентируясь на первые сигналы насыщения организма, что со временем привело к естественному уменьшению объёма желудка.

Несмотря на значительные визуальные изменения, Виктория Ткач подчеркнула, что на данный момент ее фигура еще не идеальна, поэтому она планирует продолжать работать над телом. В частности, женщина выразила желание улучшить тонус кожи и подтянуть мышцы рук и живота с помощью регулярных занятий спортом.

Свои колебания веса и определенные недостатки фигуры на текущем этапе она частично связывает с воздействием стресса и гормона кортизола, однако подчеркивает, что кардинальное изменение пищевых привычек позволяет ей стабильно удерживать достигнутый результат без жестких ограничений и ночных перееданий.

Похудение звёзд

Народный артист Украины Иво Бобул впервые нарушил молчание по поводу изменений в своей внешности, которые активно обсуждались в сети. Поводом для дискуссий стал недавний снимок певца, сделанный в одном из отечественных отелей, на котором пользователи заметили, что 72-летний исполнитель существенно похудел. Сам артист признался, что такая бурная реакция украинского общества стала для него неожиданностью. В то же время Иво Бобул четко дал понять, что не намерен выносить на публику и подробно раскрывать конкретные причины своего резкого похудения.

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