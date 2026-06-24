В Украине существенно выросла цена аренды жилья: где 'однушка' подорожала больше всего

В большинстве крупных украинских городов существенно выросла стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего цены выросли в Харькове, Запорожье и Кропивницком, тогда как в Киеве зафиксировано незначительное подешевение, сообщает портал недвижимости ЛУН.
Отмечается, что наиболее стремительный рост цен зафиксирован не в западных регионах, а на востоке страны. Так, в Харькове аренда "однушки" подорожала сразу на 75% за год. Сейчас однокомнатную квартиру там сдают в среднем за 7 000 грн в месяц. В Запорожье цены выросли на 60% – до 8 000 грн, а в Кропивницком на 43% – до 10 000 грн.
При этом самым дорогим городом для аренды однокомнатного жилья остается Ужгород. Здесь медианная стоимость квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что на 19% больше, чем год назад. Второе место занимает Львов, где аренда стоит 20 300 грн (+20%).
Заметное подорожание также наблюдается в ряде областных центров:
- Тернополь – 14 500 грн (+30%);
- Хмельницкий – 12 700 грн (+27%);
- Черкассы – 15 000 грн (+26%);
- Черновцы – 15 800 грн (+25%);
- Ивано-Франковск – 18 000 грн (+24%).
Существенно выросли цены также в следующих городах: Одесса – 13 000 грн (+19%); Житомир – 13 000 грн (+18%); Винница – 14 000 грн (+17%); Николаев – 7 000 грн (+17%).
Менее заметное подорожание зафиксировано в Чернигове, где арендная плата выросла на 13% до 9 000 грн, и в Днепре – на 9% до 12 000 грн. А также в Ривне – 13 000 грн (+8%) и Луцке – 15 000 грн (+7%).
В то же время не везде рынок демонстрирует рост. В Полтаве средняя стоимость аренды осталась на уровне прошлого года и составляет 12 000 грн.
При этом в Киеве зафиксировано единственное среди крупных городов снижение на 5%. Несмотря на это, столица остается одним из самых дорогих рынков аренды, где медианная цена однокомнатной квартиры составляет 18 000 грн в месяц.
Жилье в Украине – последние новости
По результатам исследования "OLX Недвижимость", самым дорогим регионом в сегменте аренды комнат в мае стала Закарпатская область, где медианная цена комнаты достигла 6 тысяч гривен в месяц, что на 20% больше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет квартиры площадью 20–30 кв. м существенно подорожали по всей Украине. Лидером стал Ивано-Франковск, где за 5 лет медианная стоимость выросла на +217% до 9,5 тыс. грн (более чем в 3 раза).