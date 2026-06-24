Мировые цены на нефть почти вернулись к довоенному уровню: сколько стоит баррель

Цена на нефть марки Brent продолжает снижаться на фоне ожиданий стабильных поставок энергоносителей через Ормузский пролив.

Цены на нефть марки Brent упали более чем на 1% до самого низкого уровня за почти четыре месяца. Стоимость "черного золота" продолжает падать на фоне того, что все больше нефтяных танкеров готовятся покинуть Ормузский пролив, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent утром в среду снизились на 1,2 доллара, или 1,56% – до 75,88 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate потеряла 1,14 доллара, или 1,6% – до 72,07 доллара за баррель.

По данным Trading Economics, цена Brent достигла отметки в 73,98 доллара по состоянию на 16:14 по киевскому времени. Это самый низкий уровень с 27 февраля – за день до начала американо-израильских ударов по Ирану. WTI стоила 70,52 доллара.

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Ценовой тренд на снижение подкрепляется тем, что физические партии сырой нефти продаются со скидками по всему миру, изменяя торговые потоки, поскольку рынки находятся под давлением быстрорастущих поставок с Ближнего Востока, а Иран намерен увеличить продажи после временного ослабления санкций США.

Тегеран получил от Вашингтона 60-дневную отмену санкций после начала мирных переговоров, что позволило Ирану продавать нефть. Иранская добыча и экспорт могут относительно быстро вырасти, учитывая значительное количество нефти, загруженной на танкеры. Речь идет о неделях, а не о месяцах, отмечают аналитики.

В то же время неопределенность относительно долговечности соглашения сохраняется. Президент США Дональд Трамп заявил 23 июня, что Иран согласился на ядерные инспекции "до бесконечности", хотя Тегеран заявил, что не делал никаких подобных уступок.

Аналитики ожидают, что средняя цена на нефть Brent составит 77,09 доллара за баррель в 2026 году, а затем упадет до 64 долларов в 2027 году.

Соглашение Ирана с США – главные новости

18 июня США и Иран подписали рамочное соглашение из 14 пунктов, которое является "дорожной картой" для заключения окончательного мира.

В случае завершения войны Иран получит 300 млрд долларов частных инвестиций. Более половины этой суммы уже согласовано – в частности, от компаний из таких зависимых от ближневосточной нефти азиатских стран, как Южная Корея, Япония, Сингапур и Малайзия.

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