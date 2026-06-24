'Вдохновляюсь': Салем прижался к Лиде Ли на бильярдном столе

Он подчеркнул, что поддерживает любимую во всём.

Даниэль Салем, украинский ресторатор, телеведущий, актёр и военнослужащий, показал, как обнимает свою возлюбленную, певицу и ведущую Лиду Ли. Соответствующий пост с несколькими фото Салем разместил на своей странице в Instagram, подписав его нежными словами.

"Вдохновляюсь тем, сколько в тебе силы и желания творить своё! Поддерживаю тебя во всём", - написал он.

На романтических фото пара смеется, обнимается, нежно прикасается друг к другу и держится за руки.

Видео дня

В качестве музыкального сопровождения к посту актер выбрал новую песню Lida Lee "Танцы". Собственно, фото пары, как можно видеть, и сделаны на съемочной площадке клипа на этот трек.

Салем и Lida Lee

Как сообщал УНИАН, слухи о якобы романе между Салемом и Lida Lee обсуждались в течение длительного времени. Впрочем, они не подтверждали свои отношения.

В то же время в декабре певица официально подтвердила отношения с Салемом. Она выпустила песню "Схожи" и опубликовала клип, в котором они с Салемом появились вместе. Певица написала, что они "больше не друзья", фактически подтвердив романтический характер их отношений.

После этого Lida Lee и Салем перестали скрывать свои отношения. Они вместе проводят время, делятся совместными фотографиями и видео.

Впоследствии Салем, в частности, поделился со своими подписчиками рецептом пасты для сэндвичей и публиковал видео, где они вместе с Lida Lee едят такие сэндвичи.

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