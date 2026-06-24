Города в аренду: в Италии вспыхнула новая волна возмущений из-за звездных свадеб

Роскошная свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера на Сицилии розгневала местных жителей.

Прошлогодняя эпатажная свадьба миллиардера Джеффа Безоса в Венеции и недавнее торжество поп-звезды Дуа Липы на Сицилии подняли в Италии новую волну бурных обсуждении уместности практики "сдачи в аренду" богачам целых городов.

Как пишет Time Out, недавняя роскошная трехдневная сицилийская свадебная церемония Дуа Липы и ее избранника, актера Каллума Тернера, сопровождалась протестами некоторых местных жителей – речь идет о возмущенных плакатах и ​​граффити рядом с перекрытыми улицами в районе торжества.

Эксперты отмечают, что вскоре после свадьбы певицы в первые выходные июня 2026 года количество запросов о месте проведения выросло на 94%. Но, учитывая, что остров и так принимает более 20 миллионов посетителей в год, уних возникаеет резонный вопрос: действительно ли ему требовалось еще больше внимания со стороны мирового сообщества? И должны ли сверхбогатые люди брать на себя больше ответственности за влияние своих экстравагантных свадеб на местные районы?

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Европа, и в частности Италия, уже давно испытывает огромную нагрузку из-за чрезмерного туризма. Последние пару лет во многих крупных городах проходили антитуристические протесты, включавшие блокаду популярных достопримечательностей, пикеты в аэропортах и ​​даже обливание туристов из водяных пистолетов.

На фоне этого многие страны континента пытаются найти правильный баланс между поддержкой туризма и более эффективным управлением им, чаще всего за счет введения все новых и новых ограничений. В частности, Венеция несколько лет назад ввела плату за вход в пиковые дни, а новый мер города грозится резко ее повысить.

Но меры по борьбе с туризмом – не единственный способ, которым Италия пытается сократить число туристов. Существует ряд инициатив, направленных на переориентацию туризма на менее посещаемые места в стране.

Пышные свадьбы знаменитостей уже давно не новость для Италии – в свое время там женились сестры Ким и Кортни Кардашьян, поп-звезда Charli XCX и многие другие. Однако свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера вызвала особенно сильное недовольство местных жителей, поскольку она проходила в городе, и без того страдающем от чрезмерного туризма.

Сообщается, что из-за свадьбы доступ в некоторые части Палермо, такие как площадь Сант-Анна и площадь Кроче-дей-Весприан, был перекрыт, в результате чего местные жители не смогли попасть по делам в здания в центре города и столкнулись с проблемами парковки.

На фоне протестов, по сообщениям британских СМИ, звездная пара начала вести переговоры по поводу "выражения признательности" городу. Аналогичные обещания почти год назад озвучили Джефф Безос и Лорен Санчес, в итоге пожертвовав Венеции 3 миллиона евро. Однако эти деньги не смогли снизить градус недовольства местных жителей.

Так кто же на самом деле виноват в том, что города сдаются в "аренду"? Эксперты отмечают, что эта практика могла бы приносить городам и странам пользу, если бы все делалось с умом.

Исследование 2024 года, проведенное Клаудио Милано, Мариной Новелли и Антонио Паоло Руссо, подробно описывает то, как громкая свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера могла нанести ущерб району, где проходило мероприятие.

Так, перекрытие общественных площадей означает "приватизацию общественных благ", что вызывает справедливое недовольство горожан, которым это, хоть и времено, мешает вести нормальную жизнь.

"Я не думаю, что только потому, что вы богаты, вы имеете право закрывать часть города для своего мероприятия, и местные жители не могут ходить по улицам, где они живут...", – пожаловался один из комментаторов в соцсетях.

При этом горожане жалуюся, что нередко попытки создать городам имидж мест отдыха для богачей, в итоге наоборот привлекают еще больше простых туристов, превращая их в "места постоянных пышных вечеринок".

Однако часть пользователей призывает направить гнев не на тех, что арендует целые города под торжества или съемки, а осудить местные власти, которые это позволяют.

"Почему вы злитесь на нее? Злитесь на свое правительство за то, что оно позволило выставить это на продажу", – написала одна из пользовательниц соцсетей.

И они правы. В то время как знаменитости распоряжаются деньгами, местные органы власти играют роль в обеспечении использования общественных пространств. Более того, это приводит к двойным стандартом в отношении чрезмерного туризма. Обычные путешественники должны платить за вход на достопримечательности, туристический налог и избегать определенных зон, предназначенных только для жителей, в то время как живописные улицы района, посещаемые обычными людьми, могут быть полностью закрыты для них во имя свадьбы знаменитости.

Возможно, ситуация сложилась бы иначе, если бы Безос или Липа решили провести свои торжества в менее посещаемой части Италии, привлекая внимание к небольшим городам и регионам. Такие города, как Палермо и Венеция, и без того испытывают нагрузку из-за большого количества туристов, а практика "аренды" этих мест сверхбогатыми людьми, конечно же, только усугубляет ситуацию.

"Если мы хотим должным образом контролировать чрезмерный туризм, было бы упущением постоянно наказывать путешественников, не ограничивая при этом права, предоставленные лицам, достаточно богатым, чтобы выкупать общественные пространства, или пытаться подавить недовольство, тратя огромные суммы денег", – подытоживают авторы материала.

Чрезмерный туризм в Европе

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, помимо Италии, огромные проблемы из-за чрезмерного туризма также испытывают такие страны, как Испания и Греция. Например, на испанских балеарских островах (Майорка, Ибица, Менорка) местные жители готовят туристам этим летом неприятный сюрприз.

При этом от овертуризма страдают не только горожане, но и сами туристы. Не так давно одна из тревел-блогерш пожаловалась, что потрясающий греческий остров Санторини превратился в "длинную очередь в туалет" – наслаждаться им уже просто нереально.

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