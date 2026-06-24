Спутники РФ начали стаями преследовать аппараты НАТО на орбите, – Spiegel

Россияне пока не решаются уничтожать западные спутники, но прибегают к гибридным атакам.

Российские военные спутники совершили серию необычных маневров вблизи финского радиолокационного спутника Iceye-X36, который, предположительно, используется в интересах Украины. Как пишет Spiegel, четыре российских аппарата приблизились к нему на расстояние менее 13 километров, что вызвало беспокойство среди западных специалистов по космической безопасности.

Издание напоминает, что радиолокационные спутники способны получать изображения поверхности Земли независимо от облачности, тумана или темноты. Именно поэтому такие системы имеют особую ценность во время военных конфликтов. Украина уже несколько лет использует данные спутников компании Iceye для наблюдения за российскими войсками, а в начале этого года Киев и компания объявили о расширении сотрудничества.

По данным частной компании Okapi:Orbits, которая отслеживает ситуацию на орбите, подозрительная активность началась после запуска 17 апреля 2026 года российской ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Официально сообщалось лишь о военном характере миссии. Впоследствии выяснилось, что ракета вывела на орбиту шесть спутников, четыре из которых – "Космос-2610", "Космос-2611", "Космос-2612" и "Космос-2613" – с середины мая начали быстро сближаться с Iceye-X36.

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Как отмечает Spiegel, маневры внимательно отслеживались и в Центре космической обстановки Бундесвера в немецком Уэдеме. Впрочем, запросы к Москве относительно цели этих действий остались без ответа.

Эксперт берлинского Фонда науки и политики Юлиана Зюсс считает, что Россия могла испытывать технологии воздействия на спутники. По её словам, "маловероятно, что Россия использует четыре совершенно новых спутника и тратит большие объёмы топлива лишь для достижения сдерживающего эффекта".

Специалисты отмечают, что спутники не только летели в формации, но и выполняли очень быстрые изменения орбиты, что требует значительных запасов топлива. Бывший руководитель американских программ космического наблюдения Грег Хиллингер в своем анализе пришел к выводу, что такие маневры "не были случайностью".

Генеральный директор Okapi:Orbits Кристина Николаус также убеждена, что действия российских аппаратов были сознательными. "Это было сделано намеренно", – подчеркнула она. По словам эксперта, подобные случаи уже имели место ранее, однако обычно обсуждение не выходило за пределы узкого круга специалистов.

В публикации отмечается, что наиболее вероятным сценарием является не физическое уничтожение спутника, а испытание средств некинетического воздействия – например, перехват сигналов, создание помех или вмешательство в передачу данных. Юлиана Зюсс предполагает, что одной из целей Москвы могла быть "временная потеря данных для Украины".

Российская угроза: последние новости

Как писал УНИАН, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Европе нужно создать военный союз с Украиной вместо США. Он отметил, что даже после войны в Украине Россия останется главной угрозой для Европы. И поскольку США самоустраняются от защиты континента, самой сильной армией Запада станет Украина.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия может готовить инсценированную провокацию "под чужим флагом" для оправдания новой агрессии. Он провел историческую параллель с Гляйвицким инцидентом 1939 года, когда нацисты использовали фальшивую атаку как повод для нападения на Польшу.

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