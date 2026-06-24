'Укрпочта' может стать банком при одном условии: в НБУ прокомментировали конфликт со Смилянским

В НБУ опровергли утверждение о личном характере решения о несоответствии Смилянского должности генерального директора "Укрпочты".

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник сообщил, что финансовое направление деятельности "Укрпочты" целесообразно передать отдельному юридическому лицу, которое могло бы обратиться к регулятору за лицензией, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, Нацбанк готов консультировать Министерство развития общин и территорий Украины по вопросам структуры такого бизнеса.

"Эта компания, по моим ощущениям, в течение девяти месяцев действительно может получить лицензию на финансовую инклюзию, если будет действовать в рамках законодательства", – отметил Олейник.

Видео дня

Он также указал, что регулятор не принимал и не мог принимать никаких решений о выдаче или отказе в выдаче банковской лицензии "Укрпочте", поскольку компания не подавала полного официального пакета документов, необходимого для рассмотрения такого вопроса.

В Нацбанке также опровергли любые утверждения о личном характере решения в отношении генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского. В НБУ отметили, что решение стало результатом "многолетнего надзора, проверок, собеседований с членами наблюдательного совета и консультаций с профильным министерством".

Конфликт НБУ и "Укрпочты" – последние новости

В Национальном банке Украины заявили, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности. В НБУ потребовали отстранения Смилянского от руководства компанией. Тогда же регулятор также оштрафовал "Укрпочту" на сумму свыше 2,5 миллиона гривен за нарушение требований законодательства Украины.

В свою очередь, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отреагировал на решение НБУ о его увольнении и заявил, что решение Нацбанка о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности является "попыткой приостановить создание почтового банка".

Еще в феврале сообщалось, что почтовый оператор хочет выдавать кредиты пенсионерам. Так, после запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

Вас также могут заинтересовать новости: