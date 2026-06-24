Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару и евро: официальный курс валют на 25 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,88 грн за один евро, то есть гривня выросла на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,86/44,89 грн/долл., а к евро – 51,13/51,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 24 июня снизился на 10 копеек и составил 45 гривень за доллар, а курс евро подешевел сразу на 25 копеек и составил 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 3 копейки и составлял 45,13 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,63 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составил 51,72 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,07 гривни за евро.

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