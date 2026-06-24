'Украина выигрывает войну в данный момент', – представитель Госдепа США

Джереми Левин считает, что в войне между Украиной и Россией наступила фаза перелома и Украина может продолжить давление на РФ.

Война Украины с Россией подошла к фазе перелома, и Украина находится в моменте, когда она выигрывает войну. Такое заявление сделал заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин, передает "Европейская правда".

По его словам, Украина сейчас многое делает для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге выиграть ее. По его оценке, уже сейчас ситуацию удалось переломить.

"На данный момент мы находимся в том состоянии, когда Украина выигрывает войну", – сказал он.

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Также представитель Госдепа отметил, что ранее украинские силы на поле боя ждали зимы, поскольку россияне в это время не наступали и делали паузу. Сейчас, по его словам, происходит обратное: украинцы находятся в наступлении, а россияне ждут зимы.

В то же время, как подчеркнул Левин, даже этой зимой украинцам удалось "изменить динамику", поскольку зимой украинцы наносили удары по российской инфраструктуре на территории РФ.

"Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя", – констатировал также Левин.

Изменение оценок войны в США

Напомним, что это уже не первое заявление о переломе в войне со стороны представителей американского правительства. Ранее СМИ отмечали, что об этом говорят все больше высокопоставленных американских чиновников. В частности, и государственный секретарь Марко Рубио, и министр обороны Пит Хегсет. Также изменение позиции происходит среди влиятельных представителей движения MAGA – сторонников политики президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп пока откровенно не поддерживает Украину в той же мере, как это делают другие. Однако, как стало известно СМИ, во время встречи лидеров "Большой семерки" он в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее".

Обозреватель газеты Financial Times Эдвард Люче писал, что Трамп уже пришел к выводу, что Украина вполне может выиграть войну. Он напомнил, что все предыдущие годы Трамп представлял Украину как сторону, проигрывающую войну. Вероятно, из-за того, что ему не удалось привлечь украинского президента на свою сторону во время предвыборной гонки. Однако теперь, пишет обозреватель, Трамп все же мог изменить позицию в отношении Украины. Он отмечает, что более уверенно оценить это можно будет после решения Сената о продлении американской поддержки Украины. Позицию Трампа можно будет оценить по тому, одобрит ли он это решение или воспользуется правом вето.

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