Крымский мост под серьёзной угрозой и может обрушиться, но не из-за ВСУ, – эксперт

Россияне построили мост там, где это было крайне нежелательно по объективным причинам.

Крымский мост может обрушиться даже без вмешательства Сил обороны Украины. Его легко могут разрушить землетрясения, которые время от времени происходят в этом регионе. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

По мнению ученого, россиянам с самого начала не стоило строить этот мост именно из соображений безопасности, поскольку Керченский пролив имеет крайне нестабильные грунты и даже собственную систему разломов.

"Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили балльность той территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие грунты и своя система разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Это строительство было политическим решением", – объясняет он.

Видео дня

Гринь подчеркнул, что в районе Крыма время от времени происходят землетрясения, что подтвердилось буквально на днях. По его словам, даже толчки небольшой мощности способны оказывать негативное влияние на конструкцию моста, и этот эффект постепенно накапливается.

"Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют, даже без внешнего воздействия наших ракет", – подчеркивает эксперт.

Дмитрий Гринь также напомнил, что примерно раз в столетие в Крыму происходят мощные землетрясения. В 1927 году полуостров сотрясли 9-балльные толчки, причинившие масштабные разрушения. По мнению ученого, высоки шансы на повторение такого события в ближайшие годы.

Землетрясение в Крыму

Как писал УНИАН, 22 июня у побережья Крыма зафиксировали серию землетрясений, самое сильное из которых имело магнитуду 4,2. Эпицентры находились в Черном море на глубине 10–25 км, и толчки ощущались в различных районах Севастополя. По классификации экспертов, эти землетрясения относятся к ощутимым и сильно ощутимым.

А 24 июня у берегов Крыма произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 3,1, что классифицируется как "неощутимое".

Вас также могут заинтересовать новости: