Крымский мост под серьёзной угрозой и может обрушиться, но не из-за ВСУ, – эксперт

Крымский мост может обрушиться даже без вмешательства Сил обороны Украины. Его легко могут разрушить землетрясения, которые время от времени происходят в этом регионе. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.
По мнению ученого, россиянам с самого начала не стоило строить этот мост именно из соображений безопасности, поскольку Керченский пролив имеет крайне нестабильные грунты и даже собственную систему разломов.
"Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили балльность той территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие грунты и своя система разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Это строительство было политическим решением", – объясняет он.
Гринь подчеркнул, что в районе Крыма время от времени происходят землетрясения, что подтвердилось буквально на днях. По его словам, даже толчки небольшой мощности способны оказывать негативное влияние на конструкцию моста, и этот эффект постепенно накапливается.
"Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют, даже без внешнего воздействия наших ракет", – подчеркивает эксперт.
Дмитрий Гринь также напомнил, что примерно раз в столетие в Крыму происходят мощные землетрясения. В 1927 году полуостров сотрясли 9-балльные толчки, причинившие масштабные разрушения. По мнению ученого, высоки шансы на повторение такого события в ближайшие годы.
Землетрясение в Крыму
Как писал УНИАН, 22 июня у побережья Крыма зафиксировали серию землетрясений, самое сильное из которых имело магнитуду 4,2. Эпицентры находились в Черном море на глубине 10–25 км, и толчки ощущались в различных районах Севастополя. По классификации экспертов, эти землетрясения относятся к ощутимым и сильно ощутимым.
А 24 июня у берегов Крыма произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 3,1, что классифицируется как "неощутимое".