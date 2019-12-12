В ООН обеспокоены задержанием и пытками гражданских лиц боевиками на Донбассе

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей задерживают и пытают людей, а затем передают российским силовикам.

В мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине выразили обеспокоенность по поводу задержания и пыток боевиками на Донбассе гражданских лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа - 15 ноября 2019 года, которую сегодня на брифинге в Киеве представила глава миссии Матильда Богнер.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено практикой задержания, часто без связи с внешним миром, и пытками "министерством государственной безопасности" в "Донецкой народной республике" или "Луганской народной республике" перед выдворением задержанных в Российскую Федерацию или передачей их российским органам власти", - говорится в докладе.

В этой связи в ООН заявили, что задержание без связи с внешним миром является произвольным задержанием и увеличивает риск пыток и жестокого обращения.

Также подчеркивается, что выдворение и передача задержанных лиц могут приравниваться к принудительному перемещению гражданских, что запрещено международным гуманитарным правом.

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Так, в миссии ООН сообщили, что 17 декабря 2018 года в пункте пропуска "Успенка" на границе с РФ на территории, контролируемой так называемой "Донецкой народной республикой", "министерством государственной безопасности "ДНР" был задержан мужчина.

"Его привлекли к 30-дневному "административному аресту" без связи с внешним миром, который продлили еще на 30 дней. Во время задержания его подвергали пыткам, в частности электрическим током, пока он не признал, что сотрудничал с СБУ. 18 февраля 2019 года агенты "министерства государственной безопасности" отвезли мужчину в пункт пропуска, который он был вынужден пересечь и где был немедленно задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации", - говорится в докладе.

Также сказано, что потом мужчину перевезли в Краснодар и привлекли к ответственности за административные правонарушения.

"После отбывания наказания под стражей в административном порядке суд приказал его депортировать. Однако 30 апреля 2019 года его обвинили в контрабанде оружия и продолжают держать под стражей в Краснодаре", - говорится в докладе.

Как сообщал УНИАН, согласно докладу Мониторинговой миссии ООН, на Донбассе с начала войны погибли не менее 3 тыс. 344 гражданских лиц. Также, по оценкам экспертов ООН, число раненых гражданских лиц с начала войны превышает 7 тыс. лиц.