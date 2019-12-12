Война на Донбассе: в ООН озвучили страшные цифры гибели гражданских

За время военных действий погибло более 3 тысяч гражданских.

На Донбассе с начала войны погибли не менее 3 тыс. 344 гражданских лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, которую сегодня на брифинге в Киеве представила глава миссии Матильда Богнер.

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"По состоянию на 15 ноября 2019 года общее количество смертей гражданских лиц в результате конфликта составляла минимум 3 тыс. 344 лиц (1 тыс. 807 мужчин, 1 тыс. 55 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен, а также 298 человек, которые погибли на борту самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17)", - говорится в отчете.

Также, по оценкам экспертов ООН, число раненых гражданских лиц с начала войны превышает 7 тыс. лиц.

Богнер добавила, что с 1 января по 15 ноября этого года на Донбассе погибли 162 гражданских лиц, в частности, 26 были убиты и 136 ранены.

В то же время за отчетный период с 16 августа по 15 ноября 2019 года Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 42 жертвы среди гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения (23 мужчин, 12 женщин, 2 девочки и 5 мальчиков). Богнер уточнила, что 6 человек были убиты и 36 ранены.

В миссии отметили, что хотя количество жертв среди гражданского населения за период с 1 января по 15 ноября этого года является наименьшим с начала войны, в частности, на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, общее количество погибших продолжает расти.

В миссии ООН подчеркивают, что единственный способ прекратить появление новых жертв - обеспечить, чтобы все стороны конфликта придерживались режима прекращения огня.