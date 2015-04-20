Россия перебросила на Донбасс 50 "Уралов", 20 БМП и 40 вагонов с военной техникой - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По данным разведки, в течение последних нескольких дней с территории РФ через контрольно-пропускной пункт «Должанский» в направлении города Дебальцево проследовали 50 военных грузовых автомобилей «Урал» и 20 БМП с личным составом», - отметил он.

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«А через железнодорожную станция Должанская, расположенную в городе Свердловск Луганской области, с территории РФ проследовал грузовой поезд, примерно 40 вагонов, в которых размещалась военная техника, накрытая тентами», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в район Широкино противник перебросил тактическую группу численность до 120 террористов.

«Продолжается доукомплектование и ротация тактических групп боевиков, ведущих бои за Широкино и в районе Павлополя. В район Широкино переброшена тактическая группа террористов численность до 120 человек», - говорится в сообщении группы ИС.