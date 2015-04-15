Россия перебросила на Донбасс 5 "Градов" и 25 танков – штаб АТО

Об этом сообщил заместитель командующего силами АТО полковник Валентин Федичев, в своем комментарии о ситуации в зоне АТО за 15.04.2015, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

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«Мы снова сообщаем про очередной заход через КПП «Должанский» с территории РФ 25 танков, до 5 единиц БМ-21 «Град», свыше 15 грузовиков», - написал он.

«Мы внимательно следим за этими перемещениями боевой техники через украинско-российскую границу», - добавил Федичев.