В район Широкино переброшена тактическая группа численностью до 120 террористов

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

«Продолжается доукомплектование и ротация тактических групп боевиков, ведущих бои за Широкино и в районе Павлополя. В район Широкино переброшена тактическая группа террористов численность до 120 человек», - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что в полосе Донецкое - Фрунзе противник производит перегруппировку своих сил. Отмечается переброска партии бронетехники (в т.ч. 3 танка) в сторону Новотошковки.

Одновременно фиксируется активное перемещение сил и средств российско-террористических войск с участка на участок и ведение интенсивных инженерных работ на нескольких участках.