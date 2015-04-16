ОБСЕ: В районе Донецкого аэропорта ведутся интенсивные обстрелы

В районе Донецкого аэропорта наблюдается нарушение режима прекращения огня и ведутся интенсивные обстрелы, а в Широкино сложилась сложная гуманитарная ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив

Он подчеркнул, что в течение суток наблюдатели мониторинговой миссии несколько раз фиксировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкого аэропорта, а также в Авдеевке и Песках.

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«Продолжаем наблюдать интенсивные боевые действия в районе Донецкого аэропорта. И вчера, и позавчера наблюдатели слышали несколько взрывов. Ведутся интенсивные обстрелы. Использовались зенитки, огнестрельное оружие, минометы, артиллерия, танки. В Широкино вчера наши коллеги наблюдали несколько меньшие масштабы обстрелов, но гуманитарная ситуация там продолжает оставаться достаточно сложной», - заявил Боцюркив.

Он отметил, что гражданскому населению не хватает, в частности, питьевой воды, продуктов питания и медикаментов.