В районе донецкого аэропорта погиб журналист
В районе донецкого аэропорта в результате обстрела автомобиля погиб местный журналист.
Об этом Громадському сообщил старший украинской координационной группы координационного центра по контролю за прекращением огня в Донецке, полковник Андрей Лищинский.
Он рассказал, что, по данным различных источников, в машине ехали двое местных журналистов. По предварительной информации, в автомобиль попал снаряд ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.). Один журналист погиб. Другой корреспондент выжил, так как ему удалось выпрыгнуть из машины. Имена журналистов пока неизвестны.
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Кроме того, Лищинский сообщил, что в районе аэропорта продолжаются бои. По состоянию на 18.00 было зафиксировано 90-100 случаев нарушения режима тишины, вчера - около 100.
Как известно, штаб АТО насчитал 35 обстрелов боевиков в течение суток.