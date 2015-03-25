В штабе АТО нет информации о действиях "Правого сектора" - они не принадлежат к МО или МВД - Лысенко

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

«У нас нет такой информации, наши рубежи там (вокруг Мариуполя - УНИАН) достаточно укреплены», - сказал Лысенко, добавив, что «там оборона систематизирована и имеет ресурс».

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Как сообщал ранее УНИАН, по информации бойцов ДУК «Правый Сектор" руководство сектора “М” дало приказ добровольческим батальонам уйти из зоны АТО.

Командир 8 отдельной роты "Правого сектора" Андрей Червень рассказал о том, что ним дан приказ покинуть Широкино до 27 марта и до 1 апреля покинуть зону проведения АТО. По его словам, в приказе указано, что выйти должны все подразделения, которые не входят в состав ВСУ и Нацгвардии. Андрей Червень сказал, что он не может не подчиниться приказу.

Начальник штаба 8-ой отдельной роты ДУКа «Правого Сектора» «Аратта» Артем Луцак, псевдо «Доктор» подтвердил данную информацию Он заявил, что Андрею Червню был поставлен ультиматум, о том, что либо ДУК “Правый сектор” “ложится" под какую нибудь официальную структуру, либо покидает зону АТО”, - сказал он. На данный момент по словам Артема Луцак бойцы “Правого сектора” отходят из “красной зоны” на базу.

Пресс-офицер сектора «М» Олег Сушинский подтвердил, что добровольцам предложено написать рапорта и вступить в официальные подразделения сил АТО, в противном случае предложено покинуть зону боевых действий. "Они хотят воевать. Но так нельзя. Есть гражданские люди, есть военные. Если они считают себя профессионалами - пусть вступают официально", - сказал он.