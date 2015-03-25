СМИ: В Донецке боевики на джипе врезались в "Жигули", один человек погиб

Об этом пишет 62.ua со ссылкой на очевидцев.

"В рэндже днр - все целые. В "жиге" три мужика, гражданские. Водитель насмерть, пассажир справа плохой, третий вроде визуально ничего, в шоке, скорая увезла обоих..." - сообщил изданию очевидец.

Читайте такжеВ Донецке боевики на джипе вылетели на встречку и врезались в маршрутку (фото, видео) Подробности ДТП также обсуждаются в соцсетях.

"Главпочтапм - авария! Крутой джип въехал в жигули, которые въехали в забор. В жигулях труп на заднем сиденье. Орков человек 20 и скорая", - сообщили пользователи.