СМИ: В Донецке боевики на джипе врезались в "Жигули", один человек погиб
09:01, 25 марта 2015Война
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Вчера, 24 марта, примерно в 15.55, в Донецке возле Главпочтамта произошла авария - джип Range Rover с боевиками въехал в "Жигули" 2104 с тремя гражданскими лицами.
Об этом пишет 62.ua со ссылкой на очевидцев.
"В рэндже днр - все целые. В "жиге" три мужика, гражданские. Водитель насмерть, пассажир справа плохой, третий вроде визуально ничего, в шоке, скорая увезла обоих..." - сообщил изданию очевидец.
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"Главпочтапм - авария! Крутой джип въехал в жигули, которые въехали в забор. В жигулях труп на заднем сиденье. Орков человек 20 и скорая", - сообщили пользователи.
62.ua
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