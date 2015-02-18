Еще один батальон вышел из окружения в Дебальцево – МВД

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, 23 спецназовца батальона "Львов”, которые находились в районе Дебальцево, в настоящее время направляются в Артемовск.

Информацию о том, есть ли потери среди бойцов батальона пока не сообщают.

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Как сообщил на своей странице в Facebook львовский общественный активист Роман Верхоляк, "часть бойцов батальона «Львов», вышли из окружения в Дебальцево. Бойцы потеряли все вещи. Поэтому неравнодушных призывают собрать помощь военным, которую сегодня будет им отправлено из Львова. Львовян просят приносить рюкзаки, карематы, форму, посуду, белье, термосы и примусы”.