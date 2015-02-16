При обстреле боевиками Широкино ранены 17 украинских бойцов

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в соцсети. "С 8.20 и до настоящего времени (14.45) продолжается обстрел позиций, которые находятся в населенном пункте Широкино. Различные ранения получили 17 человек, потерь нет", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, штаб обороны Мариуполя информировал, что за сутки после начала перемирия (с 00.00 часов 15 февраля) вблизи Мариуполя в результате обстрелов боевиков позиций сил АТО в Широкино погибли 5 украинских бойцов, 22 получили ранения.