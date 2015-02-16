За сутки после начала перемирия погибли 5 военных, ранены 25

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

«Анализируя первые сутки после начала перемирия, можно утверждать, что незаконные вооруженные формирования не придерживаются подписанных в Минске соглашений. Таким образом, за вчерашний день оккупанты дважды обстреляли из танков позиции сил АТО в н.п. Широкино», - говорится в сообщении.

«Потери украинских военнослужащих составляют: 5 человек погибли (все добровольцы из полка «Азов»), 22 человека ранены (из них 4 - с ВСУ и 18 «азовцев»)», - подчеркивают в штабе обороны Мариуполя.

Позже пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сообщил, что ранены уже 25 украинских военных.

Также отмечается, что сегодня ночью, в 1.00, были обстреляны позиции из стрелкового оружия в том же населенном пункте.

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Кроме того, вчера зафиксировано разведывательный полет вражеского БПЛА в районе н.п. Кальчик.

Сегодня в 8.20 начался минометный обстрел восточных окраин Широкиного, обстрел продолжается и до сих пор.

На других позициях сектора «М» пока что спокойно. Военнослужащие находятся на своих позициях, огонь не открывают, полностью соблюдая Минские договоренности.