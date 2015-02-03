БТР-4Е за полгода получил более 900 усовершенствований - Укроборонпром
08:50, 03 февраля 2015Война
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Новейший украинский БТР-4Е за полгода использования в зоне АТО получил более 900 улучшений.
БТР-4Е получил более 900 усовершенствований / glavcom.blogspot.com
Об этом в эфире 5 канала заявил первый заместитель генерального директора ГК Укроборонпром Сергей Пинькас.
«В инициативном порядке концерн «Укроборонпром» привлекает к работе специалистов и людей, работающих в АТО. БТР, который вроде бы считался завершенной моделью, за полгода получил более 900 дополнительных улучшений. Потому что люди, которые непосредственно работают с техникой в зоне АТО, говорят: это правильнее сделать так, а вот это вот так. И понимаем, что такая ситуация дает возможность сделать нашу технику еще более удобной для выполнения военных задач», - заявил Пинькас.
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