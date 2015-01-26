Под Санжаровкой на Донетчине продолжаются ожесточенные бои

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

«Ожесточенные бои продолжаются вблизи села Санжаровка Артемовского района Донецкой области», - отметил он.

Читайте также"Киборги" контролируют пожарную часть, диспетчерскую башню и взлетную полосу аэропортаПо словам Полевого, «боевики атаковали взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины, 6 раз обстреляв его из установок БМ-21 «Град».

Как сообщал УНИАН, за сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 7 украинских военных, 24 получили ранения.