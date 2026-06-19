Жена тяжелобольного Уиллиса впервые за долгое время показала его: как выглядит актер сейчас

Брюс уже много лет борется со сложным диагнозом.

Супруга известного американского актера Брюса Уиллиса – Эмма Хеминг – показала новое видео с мужем.

Вчера, 18 июня, избранница звезды фильма "Крепкий орешек" отмечала свой день рождения. Эмме исполнилось 50 лет. По случаю юбилея актер, который уже много лет борется с неизлечимой болезнью – лобно-височной деменцией, вышел на связь и забавно поздравил любимую. В частности, 71-летний Уиллис вдыхал гелий из шариков и пел измененным голосом песню "Happy Birthday to You".

Сама же именинница отметила, что готова к новым испытаниям судьбы и гордится собой.

"Мой счет 5:0. Должна признаться, что я готова к этому новому десятилетию и ко всему, что оно может принести. Мои сороковые были непростыми, но я горжусь тем, какой путь прошла как жена, мама, человек, заботящийся о любимом, и общественная активистка. Я также горжусь работой, которую мы выполняем через фонд, и тем, что ждет впереди. Вступая в этот новый этап жизни, я мечтаю о будущем, в котором семьи, сталкивающиеся с деменцией, будут иметь больше поддержки и ресурсов, меньше стигматизации и множество причин не терять надежду", – написала именинница в своём Instagram.

К слову, в 2022 году у Брюса диагностировали заболевание, поражающее участки мозга, ответственные за поведение, речь и личность. Однако его семья – три дочери от брака с Деми Мур и дочери от второго брака – постоянно рядом.

Напомним, ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, что актер не знает о своем диагнозе.

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