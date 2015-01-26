За сутки в зоне АТО погибли 7 военных, 24 - ранены
10:01, 26 января 2015Война
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За сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 7 украинских военных, 24 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСилы АТО отразили атаку под Майорском, боевики отступили - штабПо его словам, за сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 7 украинских военных, 24 были ранены.
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