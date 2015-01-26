За сутки в зоне АТО погибли 7 военных, 24 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.

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