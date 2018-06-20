Боевики вчера нарушали режим тишины на всех направлениях: трое военных ранены

В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия.

Вчера российско-оккупационные войска 26 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, на Горловском направлении боевики не прекращали попыток ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе населенного пункта Артемово.

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На Донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, оккупанты вели провокационный огонь из стрелкового оружия.

Остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

«Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение. Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки три оккупанта ранены», – говорится в сообщении.

В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет.