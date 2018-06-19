Боевики обстреляли санитарную машину 93-й ОМБр на Донбассе

22:13, 19 июня 2018
Война
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Пренебрегая законами международного военного права, террористы повредили своим огнем санитарную машину медиков бригады / Фото facebook.com/93OMBR

В понедельник, 18 июня, боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе обстреляли санитарную машину медиков 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении Бригады на странице в Facebook.

Согласно информации, обстрел длился с 16:22 до 20:10. Оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, станковые гранатометы СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберные пулеметы НСВ "Утес". По позициям бригады было выпущено более 30 минных снарядов.

"Пренебрегая законами международного военного права, террористы повредили своим огнем санитарную машину медиков бригады", - сообщили в 93-й ОМБр.

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В результате вчерашнего обстрела потери среди личного состава отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен украинский военный.

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